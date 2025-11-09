Rozwody za miliardy. Najdroższe rozstania w historii Hollywood

W Hollywood śluby bywają bajkowe, ale rozwody potrafią zamienić się w finansowy koszmar. Kiedy uczucia gasną, w grę wchodzą nie tylko złamane serca, ale i gigantyczne sumy.

Rozwody gwiazd. Gorzki rachunek do przełknięcia

W świecie show-biznesu uczucia bywają krótkotrwałe, za to rachunki, które trzeba za nie zapłacić, często astronomiczne. Przekonał się o tym m.in. – i to dwukrotnie! – Kevin Costner, gwiazdor serialu „Yellowstone”. Michael Jordan bił rekordy nie tylko na koszykarskim parkiecie, ale i na sali sądowej. To, ile zapłacił byłej żonie i modelce, to do dziś to rekordowa kwota w świecie sportu. Wiele gwiazd oprócz gotówki musiało też dorzucić aktywa, nieruchomości albo i comiesięczną wypłatę na utrzymanie ex. Od miliardowych ugód Jeffa Bezosa i MacKenzie Scott po głośne batalie sądowe Amber Heard i Johnny'ego Deppa – oto historie rozstań, które przeszły do legendy amerykańskiego show-biznesu.

Najdroższe ugody rozwodowe w historii show-biznesu

Kevin Costner i Christine Baumgartner



Rozwód aktora znanego z serialu „Yellowstone” z modelką Christine Baumgartner był jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach. Po 18 latach małżeństwa Christine złożyła pozew o rozwód, co doprowadziło do serii sporów o majątek, alimenty i luksusową posiadłość w Santa Barbara wartą 145 mln dolarów.

We wrześniu 2023 roku para osiągnęła porozumienie, a w lutym 2024 sfinalizowała rozwód. Sąd uznał umowę przedmałżeńską z 2004 roku, przyznając Christine 1,5 mln dolarów. Choć żona aktora domagała się 248 tys. dolarów miesięcznie, ostatecznie przyznano jej 63 209 dolarów. Dodatkowo Costner zaoferował 30 tys. dolarów miesięcznie na wynajem domu i odzyskał 14 tys. dolarów kosztów adwokackich.



Kevin Costner i Cindy Silva



Zanim Costner poślubił Baumgartner, był przez 16 lat mężem Cindy Silvy. Ich rozwód w 1997 roku przeszedł do historii jako jeden z najdroższych w Hollywood. Brak intercyzy kosztował aktora aż 80 mln dolarów. Rozstanie miało być efektem domniemanej niewierności Costnera. Mimo ogromnej kwoty para podkreślała wówczas, że rozwiązała sprawy w prywatności, w oparciu „o wzajemny szacunek”.



Kim Kardashian i Kanye West



Rozstanie Kim Kardashian i Kanye Westa w 2021 roku przyciągnęło uwagę całego świata. Stawką był majątek wart 2,1 mld dolarów. Choć oboje są samowystarczalni finansowo, rozstrzygnięcie dotyczyło kwestii opieki nad dziećmi. Raper, mimo wspólnej opieki nad czwórką dzieci – North, Saint, Chicago i Psalm – został zobowiązany do wypłacania Kim 200 tys. dolarów miesięcznie.



Mel Gibson i Robyn Moore



Kiedy Mel Gibson i Robyn Moore zdecydowali się zakończyć 30-letnie małżeństwo, w grę wchodził majątek szacowany na 900 mln dolarów. Brak intercyzy oznaczał konieczność podziału majątku po równo. W 2011 roku Robyn otrzymała około 425 mln dolarów – jedną z najwyższych sum w historii Hollywood. Ugoda obejmowała nie tylko pieniądze i nieruchomości, ale też część przyszłych zysków aktora.



Amber Heard i Johnny Depp



To był rozwód, który przerodził się w medialny spektakl. Po zaledwie 15 miesiącach małżeństwa Amber Heard i Johnny Depp rozstali się w 2016 roku, a aktorka otrzymała 7 mln dolarów. Później ich nazwiska ponownie trafiły na nagłówki w związku z procesami o zniesławienie. W 2023 roku Amber zgodziła się zapłacić Deppowi milion dolarów, który – jak podano – przekazał na cele charytatywne.



Michael Jordan i Juanita Vanoy



Legenda NBA Michael Jordan i modelka Juanita Vanoy zakończyli swoje 17-letnie małżeństwo w 2006 roku, dzieląc majątek bez intercyzy. Vanoy otrzymała od Jordana 168 mln dolarów – do dziś to rekordowa kwota w świecie sportu. Rozstanie przebiegło spokojnie, a sam koszykarz zadbał, by w kolejnym związku zabezpieczyć majątek – podpisał intercyzę przed ślubem z Yvette Prieto.



Paul McCartney i Heather Mills



Miłość byłego Beatlesa i modelki Heather Mills zakończyła się głośnym procesem rozwodowym. Po sześciu latach małżeństwa Heather domagała się 125 milionów funtów, jednak ostatecznie w 2008 roku otrzymała 24,3 miliona funtów, czyli około 48,6 miliona dolarów. Ugoda zakończyła długą i medialną batalię. W ramach ugody eź żona otrzymała 16,5 miliona funtów w gotówce oraz 7,8 miliona w aktywach, nie licząc alimentów na córkę Beatrice.



Jeff Bezos i MacKenzie Scott



Rozwód założyciela Amazona w 2019 roku ustanowił rekord wszech czasów. Po 25 latach małżeństwa i braku intercyzy MacKenzie Scott otrzymała 4 proc. udziałów w Amazon, wartych około 38 mln dolarów. Od tego czasu filantropka przekazała ponad 19 mld dolarów na cele dobroczynne, a jej majątek wciąż wynosi ponad 41 mld dolarów. Bezos tymczasem zabezpieczył się przed ewentualnym kolejnym podziałem majątku – wraz z Lauren Sánchez podpisał „żelazną” intercyzę.



Bill Gates i Melinda French Gates



Kiedy Bill i Melinda Gates ogłosili rozwód w 2021 roku, świat mówił o najdroższym rozstaniu w historii. Po 27 latach małżeństwa i trójce dzieci, majątek założyciela Microsoftu wynosił 152 mld dolarów. Choć szczegóły nie zostały ujawnione, brak intercyzy i prawo stanu Waszyngton sugerują, że para podzieliła majątek po połowie – czyli ok. 76 mld dolarów dla Melindy.Czytaj też:

