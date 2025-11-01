Papież Franciszek, Strzembosz, Kołaczkowska. Rok 2025 przyniósł lawinę pożegnań

Obchodzone 1 listopada święto Wszystkich Świętych to czas refleksji, wspomnień i modlitwy za tych, którzy odeszli. W 2025 roku żegnaliśmy wiele wybitnych osobowości świata filmu, muzyki, kultury, mediów i sportu. Każde z tych odejść zostawiło po sobie pustkę – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Świat kina w żałobie. Pożegnanie Gene’a Hackmana i Barbary Rylskiej

Na początku roku media poinformowały o śmierci Barbary Rylskiej, znanej i lubianej aktorki filmowej oraz teatralnej. Zasłynęła rolami w takich produkcjach jak „Smarkula”, „Ostatni kurs”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Adam i Ewa” czy „Lokatorzy”. Artystka odeszła tuż przed swoimi 89. urodzinami, które przypadały 20 stycznia.

Niespełna miesiąc później, 18 lutego, świat kina pogrążył się w smutku. W wieku 95 lat zmarł Gene Hackman, jeden z najwybitniejszych aktorów Hollywood, dwukrotny laureat Oscara. Jak podano, aktor zmarł z powodu choroby serca i powikłań związanych z chorobą Alzheimera. Jego żona odeszła kilka dni wcześniej, 11 lutego, w wyniku zespołu płucnego hantawirusa – rzadkiej i śmiertelnej choroby przenoszonej przez zakażone gryzonie.

W ten sposób zakończyła się epoka wielkiego kina lat 70. i 80., której Hackman był jednym z najważniejszych symboli.

Wiosna pełna smutku. Odszedł papież Franciszek i Tomasz Jakubiak

21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, świat obiegła wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Jorge Mario Bergoglio – pochodzący z Argentyny duchowny, który zmienił oblicze Kościoła – odszedł w wieku 88 lat po długiej walce z chorobą i powikłaniami po zapaleniu płuc.

Zaledwie kilka dni później, 30 kwietnia, Polacy otrzymali kolejny cios. Zmarł Tomasz Jakubiak, znany kucharz, dziennikarz kulinarny i osobowość telewizyjna. Popularność zdobył jako juror w programie „Masterchef Junior”. Miał zaledwie 41 lat. Jakubiak od kilku lat zmagał się z nowotworem, z którym do końca walczył z ogromną determinacją i uśmiechem.

Lato w cieniu żałoby. Odeszli Joanna Kołaczkowska i Ozzy Osbourne

W nocy z 16 na 17 lipca zmarła Joanna Kołaczkowska, niezrównana artystka kabaretowa i współtwórczyni kabaretu Hrabi. Miała 59 lat. Przez dziesięciolecia rozśmieszała i wzruszała miliony Polaków. Odeszła po ciężkiej walce z agresywnym nowotworem.

Zaledwie kilka dni później świat muzyki pogrążył się w żałobie – 22 lipca odszedł Ozzy Osbourne, legenda heavy metalu i niekwestionowany król ciemności. Miał 76 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca. Muzyk od lat cierpiał również na chorobę Parkinsona.

Jesień przykrych zaskoczeń. Odeszli Adam Strzembosz i Diane Keaton

Jesień przyniosła kolejne bolesne pożegnania. 10 października zmarł Adam Strzembosz, wybitny prawnik, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Miał 95 lat.

– Człowiek, sędzia, legenda wymiaru sprawiedliwości. Człowiek, który miał swoje poglądy, etyczny moralnie, jednocześnie doświadczony bardzo w czasach, stał się człowiekiem, który chciał zakopać wszystkie rowy, który budował po 1989 r. niezależny wymiar sprawiedliwości – powiedział chwilę po pojawieniu się informacji minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Dzień później, 11 października, świat filmu pogrążył się w kolejnej żałobie. Zmarła Diane Keaton, laureatka Oscara za rolę w filmie „Annie Hall” Woody’ego Allena. Swoją karierę rozpoczęła w teatrze – w musicalu „Hair” w 1968 roku – a na przestrzeni dekad zagrała w ponad 60 filmach, stając się ikoną Hollywood.

Lista pożegnań wciąż rośnie

W 2025 roku pożegnaliśmy również:

Każde z tych odejść pozostawiło po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.

