Diane Keaton nie żyje. Legenda Hollywood miała 79 lat

W wieku 79 lat zmarła Diane Keaton, amerykańska aktorka.

Diane Keaton nie żyje. Miała 79 lat

Diane Hall, bo tak nazywała się kobieta, urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Jej rodzice to gospodyni domowa oraz inżynier budowlany. Po ukończeniu liceum w 1964 roku przeniosła się do Nowego Jorku i przyjęła nazwisko panieńskie matki. Powód zmiany nazwiska był prozaiczny – w zrzeszeniu aktorów była już inna Diane Hall.

Diane Keaton zadebiutowała cztery lata później na Broadwayu – wystąpiła w musicalu „Hair”. Występowała również w teatrze. Za „Zagraj to jeszcze raz, Sam” Woody'ego Allena w 1969 roku została nominowana do nagrody Tony. Po wspólnej pracy w teatrze zaczęła występować w filmach Allena, m.in. „Sleeper” czy „Annie Hall”. Za ten drugi otrzymała Oscara i na stałe wpisała się w krajobraz Hollywood. W swojej karierze wystąpiła w ponad 60 filmach jako aktorka. Współpracowała z takimi reżyserami jak Warren Beatty, Nancy Meyers czy Francis Ford Coppola. U boku tego ostatniego pracowała przy kultowej trylogii „Ojciec chrzestny”. Poza tym pisała książki i reżyserowała. Do ostatnich lat pozostawała aktywna zawodowo. W 2021 r. wystąpiła w teledysku Justina Biebera.

Jeden Oscar i trzy nominacje. Odeszła uznana aktorka Diane Keaton

Poza wspomnianym Oscarem (za „Annie Hall”) otrzymała nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz dwa Złote Globy („Annie Hall”, „Lepiej późno niż później”). Była również dwukrotnie nominowana do nagrody Emmy oraz trzykrotnie do Oscara („Lepiej późno niż później”, „Czerwoni”, „Pokój Marvina”). W 2017 uhonorowana została nagrodą Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości.

Nie wyszła za mąż, ale adoptowała dwójkę dzieci – córkę Dester oraz syna Duke'a.

