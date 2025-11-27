Świat mody w żałobie. Nie żyje projektantka uwielbiana przez Rihannę i Lady Gagę

W wieku około sześćdziesięciu lat odeszła Pam Hogg. Szkocka projektantka, której ekscentryczne projekty nosiły Rihanna, Lady Gaga i Kate Moss. Jej styl, pełen buntu i futurystycznej ekspresji, na zawsze zmienił oblicze brytyjskiej mody.

Pam Hogg nie żyje. „Przeżyła wspaniałe życie”

W poruszającym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie bliscy Hoggi poinformowali, że projektantka zmarła „w spokoju”, otoczona „kochanymi przyjaciółmi i rodziną”. Podkreślili, że są „głęboko zasmuceni” śmiercią „ukochanej Pameli”, a także podziękowali personelowi Hospicjum św. Józefa w Hackney za wsparcie okazane w jej ostatnich chwilach. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

Rodzina dodała, że „kreatywny duch i dorobek Pameli wpłynęły na życie wielu osób w każdym wieku”, a jej dziedzictwo „będzie nadal inspirować, przynosić radość i zachęcać do życia poza konwenansami”. Oświadczenie kończy zdanie: „Pamela będzie nadal żyć w naszych sercach i umysłach. Przeżyła wspaniałe życie, kochana”.

Gwiazdy żegnają ikonę. „Nasza wojownicza królowo”

W sieci natychmiast pojawiła się fala wzruszających pożegnań. Prezenterka Fearne Cotton napisała: „Pam. Och, Pam. Jakże miło było Cię poznać. Będzie mi Cię brakować, Pam”. Znany projektant mody męskiej Kim Jones dodał: „Kocham cię, Pam, byłaś silna do samego końca, nasza wojownicza królowo”.

Hołd złożyły także Andi Oliver i aktorka Gwendoline Christie, a projektantka Bella Freud wspomniała: „Jak smutno myśleć o świecie mody bez jej olśniewającego blasku”. Piosenkarka Shirley Manson nazwała ją „naszą szanowaną szkocką królową mody” i podkreśliła jej „błyskotliwość, odwagę i niezwykłe, wybuchowe poczucie humoru”.

W poruszającym wspomnieniu dodała: „Ikonoklastyczny i fantastyczny Dr Hogg być może opuścił już wybieg, ale Ty nadal będziesz obecna w długiej i bogatej historii brytyjskiej mody oraz w pomysłowej, pionierskiej pracy każdego projektanta mody, który podąża Twoim śladem”.

Kylie Minogue, Rihanna i Lady Gaga nosiły jej projekty

Pam Hogg urodziła się w Paisley. Studiowała sztuki piękne i druk tkanin w Glasgow School of Art, a następnie w prestiżowym Royal College of Art w Londynie. Jej pierwsza kolekcja „Psychadelic Jungle”, wprowadzona na rynek w 1981 roku, czerpała inspiracje z londyńskiego Blitz Club – miejsca, które definiowało estetykę początku lat osiemdziesiątych. W rozmowie z BBC wspominała: „Zacząłam szyć ubrania, gdy miałam jakieś pięć lat, korzystając z ubrań z drugiej ręki od sąsiadów – bogatszych, ale prawdopodobnie nie aż tak bogatych, po prostu lepiej sytuowanych niż my. I tak naprawdę kształtowałam swój wizerunek już wtedy”.

Hogg słynęła z odważnego wykorzystywania androgynicznych sylwetek, ekstrawaganckich fryzur i futurystycznych konstrukcji. Najbardziej charakterystycznym elementem jej twórczości stał się obcisły kombinezon, który konsekwentnie reinterpretowała przez dekady. Jej projekty nosiły Kylie Minogue, Rihanna i Lady Gaga, a także Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Jessie J, Björk, Siouxsie Sioux, Grace Jones i Kelly Rowland.

W 1989 roku projektantka otworzyła swój pierwszy butik przy Newburgh Street, tuż obok kultowej Carnaby Street. Jej kreacje trafiały również do szaf rodziny królewskiej. Księżna Diana miała na sobie jedną z jej sukien, a księżniczka Eugenia w 2013 roku wybrała projekt Hogg na wyścigi w Ascot. W 2016 roku stworzyła projekt statuetek Brit Awards – łącznie trzynaście trofeów, które wyróżniały się metalicznymi odcieniami i brokatowym wykończeniem. Hogg była także aktywna w muzyce. Wspierała Debbie Harry z Blondie oraz The Pogues, zanim założyła własny zespół Doll.

