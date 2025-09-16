Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat

We wtorek 16 września nad ranem odszedł zdobywca Oscara Robert Redford. Aktor zmarł w w swoim domu w górach, niedaleko Provo w stanie Utah. Smutną informację potwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka artysty, Cindi Berger.

Zmarł Robert Redford, legenda kina

Robert Redford urodził się 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica w stanie Kalifornia. Ukończył szkołę średnią Van Nuys High School w Los Angeles, ale nie uniknął problemów podczas wchodzenia w dorosłość. Ze względu na pijaństwo odebrano mu stypendium sportowe, które otrzymywał od Uniwersytetu Kolorado za grę w baseball. Redford studiował malarstwo w The Pratt Institute of Art i uczył się w American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku.

To właśnie w Wielkim Jabłku zaczynał aktorską karierę od występu w 1959 roku na Broadwayu w sztuce „Tall Story”. Telewizyjną karierę zaczął od jednego odcinka serialu telewizyjnego „Maverick”. Jego pierwszy film to z kolei komedia sportowa z 1960 roku „Duby smalone”. Przydomek "złotego chłopca z Kalifornii" zyskał po produkcji z 1967 roku, zatytułowanej „Boso w parku”.

Wielką popularność przyniosła mu rola Sundance'a Kida w westernie Butch Cassidy i Sundance Kid z 1969 roku. Otworzyła mu ona drogę do kolejnych kultowych tytułów, takich jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Trzy dni Kondora”, „O jeden most za daleko” czy „Pożegnanie z Afryką”. W 2019 roku zaliczył też krótki występ w megahicie „Avengers: Koniec gry”.

Oscary Roberta Redforda

Karierę reżyserską zaczął od filmu „Zwyczajni ludzie” z 1980 roku. To za to dzieło otrzymał Oscara i Złotego Globa.To on założył ośrodek narciarski Sundance Resort, w którym stworzył Sundance Institute. Każdego roku organizowany jest tam Sundance Film Festival, czyli największy i najbardziej uznany festiwal kina niezależnego. Karierę aktorską Redford zakończył 7 sierpnia 2018 roku. Honorowego Oscara za całokształt osiągnięć aktorskich otrzymał w 2002 roku.

Redford ożenił się w 1958 roku z Lolą Van Wagenen, z którą miał czwórkę dzieci. para rozwiodła się w 1985 roku, a na kolejny ślub aktor zdecydował się dopiero w 2009 roku. Ożenił się wówczas z niemiecką malarką Sibylle Szaggars.

