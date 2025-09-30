Aktor z serialu „Święta wojna” nie żyje. Miał 90 lat

W wieku 90 lat zmarł Zygmunt Biernat — aktor teatralny, filmowy i serialowy. Informację o jego śmierci przekazał Teatr Zagłębia, z którym przez wiele lat był związany.

Zygmunt Biernat nie żyje

„Z głębokim żalem informujemy, że zmarł były wieloletni aktor naszego teatru Zygmunt Biernat. Zygmunt Biernat to aktor teatralny, znany również z produkcji filmowych. Występował m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz w katowickim Śląskim Teatrze Lalki i Aktora »Ateneum«. Z Teatrem Zagłębia związany był w latach 1972–1995. Oprócz wielu znakomitych ról teatralnych zagrał w takich filmach jak »Sól ziemi czarnej«, »Perła w koronie«, »Angelus«, czy serialu »Blisko, coraz bliżej«. Zygmunt Biernat miał 90 lat” — poinformowała instytucja w mediach społecznościowych.

Dyrekcja i pracownicy teatru złożyli rodzinie i bliskim aktora wyrazy współczucia. Pogrzeb odbędzie się 1 października w Katowicach.

Role w filmach i serialach

Zygmunt Biernat największą popularność zdobył swoimi rolami teatralnymi, m.in. na deskach śląskich teatrów, z którymi przez wiele lat był związany. Znaczący był także jego udział w takich produkcjach jak: „Sól ziemi czarnej” i „Perła w koronie”, będącymi częścią słynnego tryptyku śląskiego Kazimierz Kutza, opowiadającego m.in. losy powstań śląskich, czy „Angelus” Lecha Majewskiego.

W pamięci widzów zapisał się także jako aktor telewizyjny. W 2002 roku wystąpił w kultowej „Świętej wojnie” u boku Zbigniewa Buczkowskiego i Krzysztofa Hanke, wcielając się w lekarza. Serial czterokrotnie nominowany do Telekamer w kategorii „najlepszy serial komediowy” i do dziś wielu widzów wspomina go z prawdziwym wzruszeniem. Publiczność znała go także z produkcji takich jak „Biała wizytówka” czy „Rodzina Kanderów”. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2010 roku w etiudzie szkolnej „Matko Bosko!”.

