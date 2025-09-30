Szokujące wieści. Nicole Kidman i Keith Urban rozstają się po 19 latach małżeństwa

Nicole Kidman i Keith Urban uchodzili za jedną z najbardziej stałych par Hollywood. Po 19 latach wspólnego życia ich związek dobiegł końca — informuje Variety. Decyzja miała być dużym zaskoczeniem dla aktorki, która próbowała uratować relację. Ostateczne słowo należało jednak do jej męża.

Nicole Kidman i Keith Urban. Historia trudnej miłości

Kidman (58 l.) i Urban (57 l.) poznali się w 2005 roku podczas gali G’Day USA w Los Angeles. Rok później ogłosili zaręczyny, a w czerwcu 2006 roku wzięli ślub w Sydney. Doczekali się dwóch córek — dziś 17-letniej Sunday Rose i 14-letniej Faith Margaret.

Ich małżeństwo nie zawsze było usłane różami. Już na początku wspólnej drogi Kidman interweniowała, by pomóc mężowi zmierzyć się z problemem alkoholowym. To właśnie wtedy Urban trafił na odwyk. Potem w wywiadach muzyk wielokrotnie podkreślał, że to właśnie żona odegrała kluczową rolę w jego powrocie do zdrowia.

Przez niemal dwie dekady oboje byli stałymi bywalcami najbardziej prestiżowych imprez na świecie. Pojawiali się na czerwonych dywanach od Oscarów, przez Met Galę, po Academy of Country Music Awards. W kwietniu 2024 roku Urban wspierał żonę, gdy podczas gali w Hollywood Kidman odebrała nagrodę AFI za całokształt twórczości.

Nicole zaskoczona rozstaniem

Teraz to on miał podjąć zaskakującą decyzję o rozstaniu z tą, która go uratowała. Jak ustalił „Daily Mail”, do kryzysu miały ostatecznie doprowadzić napięte harmonogramy i rozluźnienie więzi. „Brakuje między nimi intymności, a ich relacja funkcjonuje głównie siłą przyzwyczajenia” — przekazał jeden z informatorów tabloidu. Według magazynu „People” Nicole Kidman była zaskoczona decyzją o rozstaniu. Gwiazda światowego kina próbowała ratować małżeństwo, jak na razie bezskutecznie, choć podobnie nie wszystko jest jeszcze stracone. Tymczasem TMZ donosi, że para nie mieszka razem już od początku lata.

Pomimo tak wielkich przeżyć osobistych Nicole nie zamierza zamykać się w czterech światach. W 2024 roku Forbes uznał ją za najlepiej opłacaną aktorkę świata. W dorobku ma Oscara za film „Godziny” (2003) i cztery nominacje do tej nagrody. Widzowie pokochali ją za role w produkcjach takich jak „Wielkie kłamstewka”, „Dziewięciu idealnych nieznajomych”, „Być jak Ricardos”, „Idealna para” czy „Babygirl”. W latach 1990–2001 była żoną Toma Cruise’a, z którym wychowuje adoptowane dzieci, Bellę i Connora.

Keith Urban od lat jest jedną z największych gwiazd muzyki country. Czterokrotny laureat Grammy, zdobywca 15 statuetek Academy of Country Music i autor 11 albumów studyjnych. Przez trzy sezony był też jurorem „American Idol”. W ostatnich miesiącach koncertował w USA, a już w czwartek ma zaplanowany występ w Hershey w Pensylwanii.

Jak dotąd Nicole Kidman i Keith Urban nie skomentowali jeszcze oficjalnie doniesień o rozstaniu.

