Wypłynęły stawki Dody i Steczkowskiej. Tyle zarobią za kilkanaście minut

Doda i Justyna Steczkowska bez wątpienia należą do największych gwiazd polskiej estrady. Za kawał dobrej roboty należy im się odpowiednia zapłata. Tym razem jednak za malutki kawałeczek mają zarobić więcej niż niejeden z was przez rok.

„Roztańczony PGE Narodowy”. Dla każdego coś miłego

Tuż przed zbliżającym się wielkimi krokami muzycznym wydarzeniem – „Roztańczony PGE Narodowy” – do mediów wyciekły stawki za występ niektórych gwiazd. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga tłumy fanów, odbędzie się już 27 września w Warszawie. Organizatorzy najwyraźniej chcieli zadowolić każdego, bo zaprosili do stolicy samą śmietankę i to od sasa do lasa. Znaleźli się wśród nich m.in. festiwalowi bywalcy i pewniaki: Skolim, Piękni i młodzi, Michał Wiśniewski, Stachursky i Pectus, król disco-polo Zenek Martyniuk, raper Tede, duet DJ-ski Kalwi&REMI, a poza tym Lanberry, Big Cyc, Boney M, Modelki, czy Kombii. Przede wszystkim jednak na scenie pojawią się nasze divy — Doda i Justyna Steczkowska. To o zarobkach tych pań zrobiło się nagle głośno i to na długo przed ich występem.

Ile biorą za kilkanaście minut Doda oraz Justyna Steczkowska? Trzymaj się mocno

Można się było domyślić, że gwiazdy największego formatu zainkasują po tej imprezie największe honorarium. Wcześniej zdążył je jednak upublicznić „Pudelek”. Jak donosi serwis, Dorota Rabczewska, która podczas wydarzenia korzystać będzie z cateringu i dodatkowej ochrony, a w przemieszczaniu się po terenie wspomoże ją meleks, za występ na Stadionie Narodowym ma otrzymać… 50 tys. zł. Za kilka, maks kilkanaście minut, bo na pewno nie wykona więcej, niż kilka numerów.

To jeszcze nic. Królową Dodę zdetronizowała – przynajmniej finansowo – tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji. Zdaniem „Pudelka” Justyna Steczkowska zgarnie za swój show aż 80 tys. zł. Serwis nie doniósł, czy mowa o kwocie brutto, czy netto, ale i tak brzmi nieźle. Biorąc pod uwagę, że minimalna krajowa to ok. 3511 zł na rękę (netto), to i tak wielu Polaków nie zarobi tyle przez rok, a nawet dłużej.

