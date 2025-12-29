Chorosińska ostro o Szpaku. Poszło o występ w kościele

Występ sprzed kilku lat niespodziewanie stał się zapalnikiem gorącej dyskusji. Dominika Chorosińska w najnowszym wpisie uderzyła w Michała Szpaka, krytykując jego obecność w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Lublinie. Chodzi o koncert z 2019 roku.

Michał Szpak zaśpiewał w kościele

Polityczka PiS odniosła się do wydarzenia, podczas którego Michał Szpak występował z Narodową Orkiestrą Dętą w ramach projektu „Najpiękniejsze kolędy”. Koncert odbył się w przestrzeni sakralnej, co zdaniem Chorosińskiej nie powinno mieć miejsca w przypadku artysty, którego poglądy i publiczne wypowiedzi są powszechnie znane.

„Są osoby, które przez większość roku otwarcie atakują Kościół, jego nauczanie i ludzi wierzących, a gdy przychodzą święta, bez oporów wychodzą na scenę, by śpiewać kolędy. [...] Kolęda to nie ‘tradycyjny utwór sezonowy’ ani element kultury do dowolnego wykorzystania” — napisała na wstępie.

Chorosińska: Kościół „nie jest estradą, a wiara rekwizytem”.

W dalszej części wpisu Dominika Chorosińska jeszcze mocniej zaakcentowała swoje stanowisko. Jak podkreśliła, kolędy mają dla wierzących szczególne znaczenie i nie są jedynie formą artystycznego przekazu.

„To świadectwo wiary. To modlitwa śpiewana przez pokolenia wierzących. Jeśli ktoś gardzi Kościołem, podważa sens wiary i kpi z jej fundamentów, to powinien mieć na tyle uczciwości, by nie sięgać po jej najświętsze symbole wtedy, gdy jest to medialnie wygodne” — dodała. Polityczka zaznaczyła również, że kościół „nie jest estradą, a wiara rekwizytem”. W jej ocenie artysta miał budować swój wizerunek, wykorzystując „to, co dla wierzących jest święte”.

Internauci w obronie Szpaka

Wpis szybko wywołał lawinę komentarzy. Pod publikacją Dominiki Chorosińskiej wielu internautów stanęło w obronie Michała Szpaka, zarzucając autorce brak prawa do oceniania innych. „Utalentowany (dar od Boga) artysta nawet powinien dzielić się tym, co dostał z innymi”, „Może najpierw niech Pani spojrzy na swoje życie... a potem moralizuje”, „Pani nie ma prawa oceniać innych, kościół jest dla wszystkich” — pisali komentujący, nie szczędząc krytyki pod adresem polityczki.

Sam Michał Szpak już wcześniej odnosił się publicznie do kwestii wiary. W rozmowie z portalem naTemat przyznał, że „wierzy w Boga, po prostu”. Jednocześnie nie krył krytycznego stosunku do Kościoła jako instytucji. „Choć Kościół, jako instytucja nie znaczy dla mnie nic, to jednak burzy to ogólny obraz tego, w co wierzymy. [...] No, to jest hipokryzja” — stwierdził.

