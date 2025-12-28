Brigitte Bardot nie żyje. Była ikoną kina

Smutne wieści napłynęły z Francji. W niedzielę 28 grudnia zmarła legendarna aktorka Brigitte Bardot. Gwiazda kina miała 91 lat.

Brigitte Bardot nie żyje. Zmagała się z poważną chorobą

„Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezes, Madame Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją prestiżową karierę, aby poświęcić swoje życie i energię dobrostanowi zwierząt i swojej fundacji” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Fundację Brigitte Bardot.

„Miała najsłynniejsze inicjały w historii kina. Brigitte Bardot, znana jako »BB«, uosabiała emancypację kobiet i wolność seksualną we francuskim kinie od lat 50. do 70. XX wieku. W późniejszych latach stała się pionierką w walce z okrucieństwem wobec zwierząt” – dodano w komunikacie.

Oficjalna przyczyna śmierci aktorki nie została podana do publicznej wiadomości. Wiadomo jednak, że od jakiegoś czasu gwiazda zmagała się w poważnymi problemami zdrowotnymi. W październiku trafiła do szpitala Saint-Jean w Toulonie. Według nieoficjalnych doniesień w klinice miała przejść zabieg chirurgiczny w związku z poważną chorobą.

Brigitte Bardot. Legenda francuskiego kina

Brigitte Bardot stała się symbolem epoki i prawdziwą legendą francuskiego kina. Urodzona w 1934 roku w Paryżu, zaczynała jako modelka, by szybko trafić na wielki ekran. Prawdziwy przełom przyniósł jej film „I Bóg stworzył kobietę”, który uczynił z niej międzynarodową ikonę nowej, wyzwolonej kobiecości.

Bardot grała naturalnie, bez maniery typowej dla ówczesnego kina. Jej bohaterki były wolne, niepokorne, często niewygodne dla świata zdominowanego przez męskie reguły. Popularność miała jednak swoją cenę. Aktorka szybko zaczęła odczuwać zmęczenie sławą. W wieku zaledwie 39 lat porzuciła kino.

Swoje nowe życie Brigitte Bardot poświęciła walce o prawa zwierząt. Założyła fundację i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek.

