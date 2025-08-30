16 gwiazd aresztowanych przez policję. Nie brakuje Polaków

Świat gwiazd błyszczy blaskiem fleszy i milionowymi kontraktami. Czasami jednak błyszczy zza krat. Nawet ci, którzy stoją na piedestale, nie zawsze potrafią uciec przed konsekwencjami własnych błędów. Skandale, dramatyczne zatrzymania i zdjęcia z policyjnych kartotek udowadniają, że życie celebrytów potrafi być równie chaotyczne i ryzykowne, jak ich najbardziej kontrowersyjne role.

Niektórzy wpadli przez brawurę, inni przez nałogi, a jeszcze inni przez zwykłą głupotę. Gdy gwiazdy lądują za kratkami, cały świat patrzy z niedowierzaniem, czasami z politowaniem pukając się w głowę. Oto zestawienie największych nazwisk show-biznesu, które zamiast na premierę filmową czy koncert, trafiły wprost do celi.

Nie tylko rock'n'rollowcy potrafią zaszaleć

Jedni wprost i szczerze przyznają się do konfliktów z prawem. Jak pewna amerykańska komiczka i aktorka, która z rozbrajającą szczerością wyznała w telewizyjnym talk-show, że ukradła 50 tys. dolarów z banku, w którym pracowała, po czym trafiła do więzienia. „Martwiłam się cały czas, bo grałam wtedy akurat w komedii i moje zdjęcia były we wszystkich gazetach” – wspominała Luenell w podcaście komediowym.

To, że Mick Jagger i Keith Richards zostali skuci kajdankami w zasadzie nie powinno dziwić. Od początku kariery wręcz kreowani byli na "niegrzecznych chłopców”. W końcu się doczekali. W 1967 roku policja zrobiła nalot na dom Keitha Richardsa w Sussex. W środku znaleziono narkotyki, a efektem było aresztowanie zarówno Richardsa, jak i Micka Jaggera. Gwiazdor The Rolling Stones usłyszał wyrok trzech miesięcy więzienia, gitarzysta – aż roku. Proces wywołał burzę, a na artystów spadła fala krytyki i plotek podsycanych przez tabloidy, w tym „News of the World”. Ostatecznie obaj muzycy szybko odzyskali wolność, ale ich sprawa stała się symbolem starcia konserwatywnej moralności z duchem rock’n’rolla.

Ok, ale żeby taki — wydawałoby się — stateczny pan, jak Frank Sinatra, obiekt westchnień milionów kobiet na całym świecie też miał kłopoty z prawem? W głowie się nie mieści, a jednak. Zanim stał się legendą muzyki rozrywkowej, Sinatra zaliczył wpadkę, która dziś wydaje się wręcz absurdalna. W 1938 roku w Nowym Jorku został aresztowany i oskarżony o „uwodzenie”, czyli składanie fałszywych obietnic małżeństwa niezamężnej kobiecie. Problem w tym, że dama, z którą spał, była już mężatką. Zarzut szybko zmieniono zatem na cudzołóstwo, a wycofano, kiedy Sinatra wpłacił 500 dolarów kaucji. Jeżeli uważasz, że to niemożliwe, uświadom sobie, że do listopada 2024 roku cudzołóstwo było w stanie Nowy Jork przestępstwem.

„Stare” gwiazdy, stare dzieje, ale i w czasach nam bliższych niejeden celebryta został już odprowadzony w kajdankach za kratki. Na tej niechlubnej liście znalazło się też kilkoro bardzo słynnych rodaków.

Hugh Grant



W 1995 roku brytyjski idol komedii romantycznych został przyłapany w samochodzie z pracownicą seksualną. Para uprawiała seks oralny, a policja wkroczyła w samym środku „akcji”. Grant przyznał się do winy, dostał grzywnę, dozór kuratorski i obowiązek uczestnictwa w programie edukacyjnym o AIDS.



Winona Ryder



Hollywoodzka gwiazda w 2001 roku ukradła z luksusowego butiku Saks Fifth Avenue ubrania warte 5 tys. dolarów. Prokuratura nie dała się ubłagać, a Ryder usłyszała wyrok za kradzież sklepową. Jej proces odbił się szerokim echem – głównie dzięki stylizacjom, w których pojawiała się w sądzie. To właśnie wtedy zaprzyjaźniła się z projektantem Markiem Jacobsem, którego ubrania… ukradła. Dziennikarka „Washington Post” Robin Givhan skomentowała wówczas: „Może być złodziejką sklepową, ale ma nienaganny gust”.



Martha Stewart



Królowa telewizji śniadaniowej w 2003 roku trafiła pod lupę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Choć zarzut handlu poufnymi informacjami ostatecznie upadł, okazało się, że Stewart kłamała przed śledczymi. Za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości i spisek trafiła za kratki na pięć miesięcy. Kolejne pięć spędziła w areszcie domowym. Ciekawostka: opuszczając więzienie, miała na sobie ręcznie robiony szal podarowany przez współwięźniarkę.



Maciej Maleńczuk



Kontrowersyjny bard Krakowa i jeden z najbardziej wyrazistych głosów polskiego rocka pierwsze kroki na artystycznej drodze stawiał… w zakładzie karnym. Sąd skazał go na dwa lata więzienia za odmowę służby wojskowej. Za kratkami spędził półtora roku, podczas których szlifował gitarowe brzmienia i własny styl. Sam artysta wielokrotnie podkreślał, że to pobyt w więzieniu ukształtował go jako muzyka.



Lindsay Lohan



Była ulubienicą Hollywood i jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia, ale w latach 2007–2012 częściej trafiała na łamy gazet z powodu problemów z prawem niż ról filmowych. Lindsay Lohan była kilkakrotnie aresztowana – stawiano jej zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu, posiadania kokainy, kradzieży biżuterii wartej 2,5 tys. dolarów, a także naruszenia warunków zwolnienia warunkowego.

Do tego dochodziła głośna sprawa rzekomej napaści w klubie nocnym, choć ostatecznie zarzuty zostały wycofane. Jej nazwisko stało się symbolem upadku młodej gwiazdy, która zamiast na planie filmowym, musiała regularnie stawiać się przed sądem.



Robert Downey Jr.



Zanim stał się Iron Manem, Downey Jr. był etatowym bywalcem sal sądowych. W latach 90. i na początku XXI wieku kilkukrotnie aresztowano go za posiadanie kokainy, heroiny i marihuany. Sam przyznał, że pierwszy raz zażywał narkotyki w wieku 8 lat – razem z ojcem. „To był jego sposób na okazanie miłości” – mówił później aktor.



Justin Bieber



W 2014 roku świat obiegły zdjęcia wkurzonego nastolatka w pomarańczowym uniformie. Bieber został zatrzymany w Miami za jazdę pod wpływem alkoholu, stawianie oporu i nieważne prawo jazdy. Gdy policjant próbował go pouczyć, piosenkarz odburknął: „No cóż, założę się, że nie miałeś milionów na koncie bankowym”. Po latach przyznał, że to był jeden z najgorszych momentów w jego życiu.



Johnny Depp



Ikona Hollywood znana z buntowniczego charakteru ma na swoim koncie więcej niż jeden pobyt w areszcie. Najgłośniejsza sprawa wybuchła w 1994 roku, gdy pijany Depp miał zdemolować pokój hotelowy w Nowym Jorku po kłótni z Kate Moss. Aktor musiał zapłacić 10 tys. dolarów odszkodowania. Depp tłumaczył się absurdalnie, że szkody wyrządził… „biegający na wolności pancernik”. Zwierzę jednak nigdy się nie odnalazło.



Bill Cosby



Przez lata uchodził za wzór i ulubieńca publiczności, ale dziś jego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z przestępstwami seksualnymi. Ponad 60 kobiet oskarżyło Billa Cosby’ego o napaści, w tym część o gwałty w czasach, gdy były nieletnie. Ostatecznie został skazany za napaść z 2004 roku i odsiedział niemal trzy lata w więzieniu w Pensylwanii. Wyrok uchylono z przyczyn proceduralnych, jednak w 2023 i 2024 roku aktor ponownie usłyszał zarzuty dotyczące gwałtów i podawania narkotyków nastolatkom.



Mariusz Pudzianowski



Światowej sławy strongman zajmował się w życiu nie tylko dźwiganiem ciężarów. W 2000 roku został skazany za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Początkowo miał odsiedzieć 3,5 roku, ale po apelacji wyrok skrócono. Wyszedł po 19 miesiącach za dobre sprawowanie. W 2018 roku znów stanął przed wymiarem sprawiedliwości, po tym, jak wtargnął z kolegami do jednego z hosteli, zajmując pokoje i zabierając wyposażenie.



Jane Fonda



W 1970 roku gwiazda została zatrzymana na lotnisku w Cleveland pod zarzutem przemytu narkotyków. Domniemane środki odurzające okazały się jednak zwykłymi witaminami. Po latach Fonda wspominała, że cała akcja miała polityczny charakter i była w nią wymierzona z polecenia Białego Domu Richarda Nixona, by uciszyć jej antywojenne wystąpienia.



Woody Harrelson



W 1982 roku młody Harrelson narobił sobie problemów, kiedy w środku nocy tańczył na ruchliwej ulicy w Ohio. Gdy policja chciała go zatrzymać, aktor podjął próbę ucieczki. Został aresztowany za nieobyczajne zachowanie i stawianie oporu funkcjonariuszom.



Jay-Z



Dziś jest miliarderem i ikoną rapu, ale w 1999 roku Jay-Z usłyszał poważne zarzuty. Policja aresztowała go po tym, jak w klubie Kit Kat na Manhattanie miał dźgnąć nożem producenta Lance’a Riverę. Ostatecznie artysta przyznał się do winy i został skazany na trzy lata w zawieszeniu. Sam Rivera twierdził później, że nie Jay-Z go zaatakował, ale sprawa odcisnęła piętno na reputacji rapera.



Matthew McConaughey



W 1999 roku policjanci wezwani do domu aktora w Austin zastali nietypowy widok – nagiego McConaugheya, który o 2:30 nad ranem grał na bongosach. Funkcjonariusze znaleźli też samo bongo (narkotyki), ale nie mogli postawić zarzutów narkotykowych bez nakazu. Aktor został zatrzymany za zakłócanie porządku i stawianie oporu. Gdy wychodził z sądu, zgromadzeni ludzie wiwatowali jak na premierze filmowej.



Aleksandra Gietner



Zachwyciła krytyków rolą w filmie „Cześć Tereska”, zdobyła nagrody i miała szansę na międzynarodową karierę. Zamiast na czerwonym dywanie, Aleksandra Gietner pojawiła się jednak przed sądem. W 2002 roku usłyszała wyrok dwóch lat i czterech miesięcy więzienia za napad rabunkowy z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Rok później sąd skazał ją dodatkowo na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata za posiadanie amfetaminy. Niestety, aktorka nie zerwała z przeszłością. W 2010 roku znów trafiła za kratki, tym razem za serię kradzieży, włamań, groźby karalne oraz posiadanie amunicji.



Konrad Niewolski



Reżyser „Symetrii”, „Palimpsestu” i „W labiryncie świadomości” również ma swoje doświadczenia z więzieniem. W 1995 roku został skazany na pół roku pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni. To właśnie ten pobyt miał stać się impulsem do stworzenia jego najsłynniejszego filmu „Symetria”, który kręcił w murach warszawskiej Białołęki – dokładnie tam, gdzie sam odbywał karę.Czytaj też:

