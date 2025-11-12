Powrót do dzieciństwa! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze

Rozpoznasz wieczorynkę po jednym kadrze? Wynik 10/15 to już prawdziwy sztos! Sprawdź, czy twoje dzieciństwo było pełne klasyków.
Pamiętasz czasy, gdy po dobranocce szło się spać z uśmiechem, a wieczorynki były obowiązkowym punktem dnia?
Cofnij się do tamtych chwil i sprawdź, jak dobrze pamiętasz bajki swojego dzieciństwa! W naszym quizie czekają kadry z kultowych wieczorynek – od tych najbardziej znanych po te, o których już dawno zapomnieliśmy. Rozpoznasz je wszystkie? Wynik 10/15 będzie prawdziwym sztosem!
Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wynik 10/15 będzie sztosem!Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Porwanie Baltazara Gąbki
- Był sobie człowiek
Źródło: WPROST.pl