Powrót do dzieciństwa! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Powrót do dzieciństwa! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze

Dodano: 
„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Rozpoznasz wieczorynkę po jednym kadrze? Wynik 10/15 to już prawdziwy sztos! Sprawdź, czy twoje dzieciństwo było pełne klasyków.

Pamiętasz czasy, gdy po dobranocce szło się spać z uśmiechem, a wieczorynki były obowiązkowym punktem dnia?

Cofnij się do tamtych chwil i sprawdź, jak dobrze pamiętasz bajki swojego dzieciństwa! W naszym quizie czekają kadry z kultowych wieczorynek – od tych najbardziej znanych po te, o których już dawno zapomnieliśmy. Rozpoznasz je wszystkie? Wynik 10/15 będzie prawdziwym sztosem!

Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wynik 10/15 będzie sztosem!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Porwanie Baltazara Gąbki
  • Był sobie człowiek

Czytaj też:
Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry? QUIZCzytaj też:
Poznasz kadry z PRL-u? Quiz pełen nostalgii

Źródło: WPROST.pl