9 filmów na Disney+, które są doskonałe. Tylko wysokie noty

„Le Mans '66”



Na początku lat 60. Henry Ford II postanowił poprawić wizerunek firmy i ukierunkować swą działalność w stronę bardziej modnych samochodów. Kontynuując historyczną już rywalizację, Amerykanie postanawiają rzucić wyzwanie włoskim rywalom na torze i wygrać prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans. Aby stworzyć odpowiedni samochód, firma zwraca się do projektanta samochodów Carrolla Shelby. Ten stawia jednak jeden warunek - wraz z nim zatrudniony zostanie Ken Miles – wybitny, aczkolwiek uważany za trudnego w komunikacji kierowcę. Wspólnie opracowują konstrukcję osławionego w późniejszym sportowego supersamochodu - Forda GT40.



„Duchy Inisherin”



Opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety, wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu.



„Nomadland”



Kiedy w prowincjonalnym miasteczku w stanie Nevada zostaje zamknięta kopalnia gipsu, jedna z pracującym tam przez lata kobiet, Fern (Frances McDormand), postanawia spakować cały swój dobytek do vana i wyruszyć w nieznane. Nie wiedząc, dokąd zmierza, nie mając określonego celu, odkrywa w sobie nieznane dotychczas pokłady determinacji, zaradności i nadziei dające jej siłę do zmierzenia się z nowymi doświadczeniami. Podróżując od miejsca do miejsca, Fern każdego dnia poznaje innych koczowników, którzy stają się jej mentorami wśród bezkresnych i zapierających dech w piersiach obrazach amerykańskiego Zachodu. Poznając zasady życia współczesnych nomadów, kobieta poznaje także na nowo siebie.



„Dobrzy nieznajomi”



Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.



„Sztuka ścigania się w deszczu”



Denny (Milo Ventimiglia) to kierowca wyścigowy bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiającemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo. Enzo (głos: Kevin Costner) jest dla Denny’ego więcej niż zwierzakiem domowym – to jego najlepszy przyjaciel. Pewnego dnia Denny poznaje nauczycielkę Eve (Amanda Seyfried); jakiś czas później zakochani pobierają się, wkrótce potem rodzi im się dziecko. Z pomocą Eve i Enzo Denny uczy się zasad życia rodzinnego, również w czasach kryzysu, korzystając z lekcji, które pobierał na torze wyścigowym.



„Ukryte życie”



Oparte na autentycznych wydarzeniach „Ukryte życie” opowiada historię nieznanego bohatera, Franza Jägerstättera, który uznany został za męczennika chrześcijańskiego i błogosławionego Kościoła katolickiego po tym, jak odmówił walki w szeregach nazistowskiej armii w okresie II wojny światowej. Gdy austriackiemu rolnikowi grozi kara śmierci za zdradę, przy życiu utrzymuje go tylko jego niezachwiana wiara i miłość do żony Fani i ich dzieci.



„Dziewczyna i morze”



Film oparty na niezwykłej, prawdziwej historii Trudy Ederle (Daisy Ridley), pierwszej kobiety, która z powodzeniem przepłynęła wpław kanał La Manche. Urodzona w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów Trudy, przezwyciężyła przeciwności losu i niechęć patriarchalnego społeczeństwa, dzięki niezłomnemu wsparciu starszej siostry i oddanych trenerów. Stała się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej i dokonała czegoś niezwykłego – ukończyła 34-kilometrową podróż z Francji do Anglii.



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Ostatni pojedynek”



Oszałamiająca rola Jodie Comer w zmuszającym do myślenia dramacie osadzonym w brutalnej XIV-wiecznej Francji, autorstwa wizjonera Ridleya Scotta. Oparty na faktach film opowiada o Marguerite de Carrouges (Comer), oskarżającej Jacquesa le Gris (Adam Driver), przyjaciela jej męża Jeana de Carrougesa (Matt Damon), o brutalną napaść. Chcąc obronić swoją dumę i dowieść racji swojej żony, de Carrouges wzywa Le Gris na pojedynek do śmierci. Ważą się losy trójki istnień, gdyż społeczność uważa, że o zwycięstwie w krwawym boju przesądzi Bóg. Ponadto jeśli de Carrouges polegnie w walce, Marguerite zostanie stracona.Czytaj też:

