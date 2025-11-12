Po dwóch odcinkach widzowie zachwyceni nowością od Apple TV+. „Genialne! Nowatorskie”

Nowość od Vince’a Gilligana, autora „Breaking Bad” i współtwórcy „Zadzwoń do Saula” zadebiutowała na platformie Apple TV+ w piątek 7 listopada. Już po pierwszych dwóch odcinkach, które zostały udostępnione tego dnia szerokiej publiczności, widzowie są zachwyceni.

„Gdyby David Lynch nakręcił serial komediowy. Kinematrografia majstersztyk”; „Jest potencjał na przebicie »Severance« w tym roku”; „Po dwóch odcinkach może być jedynie dziesiątka”; „Jak na razie sztos”; „Z grubej rury”; „Jaram się pomysłem i realizacją”; „Genialne! Nowatorskie”; „Ale to jest dobre”; „Warto obejrzeć”; „Serial bardzo wciągający i wybitnie przemyślany” – piszą w sieci po seansie dwóch odcinków „Jedynej”. Jedyna krytyka, jaka pojawia się w kontekście serii to jej spolszczony tytuł. W oryginale brzmi on „Pluribus” i nawiązuje do łacińskiej frazy „E pluribus unum” – „Z wielu, jeden”.

O czym jest nowy hit Apple TV+?

Serial, który już został przedłużony na drugi sezon, łączy różne gatunki. Opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej osoby na świecie, która musi ocalić ludzkość przed szczęściem. W główną rolę wciela się Rhea Seehorn, która zdobyła dwie nominacje do Emmy za rolę w „Zadzwoń do Saula”. Oprócz niej w serialu występują Karolina Wydra („Sneaky Pete”, „Czysta krew”) i Carlos-Manuel Vesga („The Hijacking of Flight 601”). Gościnnie wystąpią Miriam Shor („Amerykańska fikcja”) i Samba Schutte („Nasza bandera znaczy śmierć”). Zobaczcie zwiastun produkcji:

Kiedy nowy odcinek serialu „Jedyna”? Opis epizodu

Nowy, 3. odcinek serialu „Jedyna”, zatytułowany „Grenade”, obejrzymy już w piątek 14 listopada. Oto jego opis:

„Świat służy Carol pomocą, co doprowadza ją do szału. Szczera rozmowa kończy się z hukiem”.

Czytaj też:

„Nie mogę się oderwać”. Netflix ma nową perełkęCzytaj też:

„Wyśmienita końcówka”. Widzieliście tę perełkę HBO Max?