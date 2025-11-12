Nowy brytyjski serial kryminalny. Polacy kochają takie duety

„Lynley” jest serialową adaptacją kryminalnych powieści Elizabeth George. W rolach głównych występują Leo Suter („Wikingowie: Walhalla; Sanditon”) oraz Sofia Barclay („Ted Lasso”). Zgrany duet – błyskotliwy detektyw Tommy Lynley i jego partnerka sierżantka Barbara Havers wspólnie starają się rozwikłać skomplikowane kryminalne zagadki. Różnią się jak ogień i woda, pochodzą z odmiennych środowisk, dzieli ich bardzo wiele, ale wbrew przeciwnościom losu jest coś, co napędza ich oboje. To wspólne pragnienie działania na rzecz sprawiedliwości.

Nowy brytyjski serial kryminalny debiutuje na dniach. O czym będzie „Lynley”?

„Lynley” to serial, który łączy wątki kryminalne z analizą problemów społecznych. Tommy Lynley to błyskotliwy detektyw, który w środowisku policyjnym jest outsiderem ze względu na swoje arystokratyczne pochodzenie. Jego partnerka, sierżantka Barbara Havers, jest bezpośrednia, niezależna i wywodzi się z rodziny robotniczej. Dzięki jej niezłomności i niezawodnemu instynktowi oraz jego wiedzy i analitycznemu umysłowi stanowią wyjątkowo skuteczny duet. Działając ramię w ramię, oboje odkrywają, gdzie jest ich miejsce. Relacja między detektywami ewoluuje, rozwiązują skomplikowane, zawiłe zagadki kryminalne, ale powoli pomagają też sobie nawzajem w życiu osobistym.

Serial zadebiutuje na antenie BBC First w czwartek, listopada o godz. 21:00. Kolejne premiery odcinków będą emitowane w co czwartek o godz. 21:00, a powtórki w soboty o godz. 22:05. Każdy odcinek trafi również do serwisu BBC Player godzinę po rozpoczęciu emisji w BBC First. Produkcja składa się z ośmiu odcinków. „Lynley” będzie pokazywany w ramach codziennego kryminalnego pasma nadawanego w BBC First o godz. 21:00.

Czytaj też:

Po dwóch odcinkach widzowie zachwyceni nowością od Apple TV+. „Genialne! Nowatorskie”Czytaj też:

„Nie mogę się oderwać”. Netflix ma nową perełkę