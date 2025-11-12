Wyszło na jaw, ile lat ma nowa żona Schreibera. „Tego nie czuć”

Choć Łukasz Schreiber znany jest przede wszystkim ze swojej kariery polityka PiS, tym razem to jego żona przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Weronika Schreiber, trzecia żona polityka Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowała się odpowiedzieć na pytania internautów. Wśród nich pojawiło się to, które elektryzuje wielu – o różnicę wieku w ich małżeństwie.

Weronika Schreiber o różnicy wieku

Podczas sesji pytań i odpowiedzi w mediach społecznościowych żona Łukasza Schreibera nie unikała osobistych tematów. Na pytanie jednego z obserwatorów: „Jaka jest różnica wieku między tobą a mężem?”, odpowiedziała bez ogródek.

„Różnica wieku między nami wynosi 18 lat. Dla wszystkich 'zainteresowanych'. Nie, nie odczuwamy tego nawet w jednym procencie” – napisała Weronika Schreiber, dodając, że ma obecnie 20 lat.

Małżonkowie wzięli ślub 31 sierpnia tego roku, co sam polityk określił w mediach społecznościowych jako „najpiękniejszy dzień”. Dla Schreibera był to już trzeci ślub.

„Wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć”

W dalszej części rozmowy z obserwatorami Weronika Schreiber zdradziła, że bardzo wcześnie zaczęła planować swoją przyszłość. „Ja bardzo szybko (moim zdaniem) wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć, mieć, tzn. własne działalności i rodzinę. Zależało mi na tym, aby mieć poukładane swoje życie zawodowe, jak i prywatne. Co do 'kariery', porozmawiamy za dziesięć lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca. Nic nie przychodzi ot tak. Bardzo wiele przede mną” – napisała na InstaStories.

Weronika, podobnie jak jej mąż, aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się fragmentami codzienności, przemyśleniami i odpowiedziami na pytania internautów. Choć różnica wieku między nimi wywołuje w sieci emocje, para zdaje się nie przejmować komentarzami i konsekwentnie prezentuje wspólne, szczęśliwe życie.

