Nie żyje gwiazda kultowej „Dynastii”. Odeszła w wieku 98 lat

W wieku 98 lat odeszła Betty Harford – aktorka znana milionom widzów z roli pani Gunnerson, kucharki rodziny Carringtonów w kultowej operze mydlanej „Dynastia”. Informację o jej śmierci potwierdziła przyjaciółka aktorki Wendy Mitchell, która przekazała, że aktorka zmarła spokojnie, otoczona bliskimi.

Aktorka, która współtworzyła legendę „Dynastii”

„Syn Betty skontaktował się ze mną dziś rano, Betty Harford Nachody zmarła spokojnie w otoczeniu rodziny, w południe 2 listopada 2025 roku, w wieku 98 lat” – napisała Mitchell w mediach społecznościowych.

Harford zyskała popularność dzięki roli pani Gunnerson – ciepłej, ale stanowczej kucharki w domu Carringtonów. Występowała w „Dynastii” przez niemal całą dekadę, od 1981 do 1989 roku, a następnie powróciła w miniserialu kontynuującym losy bohaterów w 1991 roku. Była również znana z roli pani Nottingham w serialu „Paper Chase”, a na dużym ekranie pojawiła się m.in. w filmach „Dzika i niewinna” oraz „Inside Daisy Clover”, w którym wcieliła się w siostrę bohaterki granej przez Natalie Wood.

Ikona telewizyjnych lat 80.

„Dynastia” była jednym z największych fenomenów telewizyjnych swoich czasów. Serial opowiadał o życiu bogatej rodziny Carringtonów i ich rywalach, łącząc luksus, dramat i intrygę w formule, która zdefiniowała gatunek amerykańskiej opery mydlanej. Produkcja zdobyła liczne nominacje do Złotych Globów i nagród Emmy, a jej bohaterowie stali się ikonami popkultury. Wieść o śmierci aktorki poruszyła fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wspomnień i wzruszających wpisów.

Betty Harford przez wiele lat była żoną rzeźbiarza Olivera Andrewsa. Para rozstała się pod koniec lat 70. Później aktorka wyszła za Alexa de Nasadody’ego, z którym pozostała aż do jego śmierci w 1996 roku. Z pierwszego małżeństwa miała syna Chrisa, doczekała się także wnuków. W ostatnich latach mieszkała w Carpinterii w Kalifornii. Jej przyjaciółka Wendy Mitchell wspominała, że Harford zmagała się z problemami zdrowotnymi po przebytej grypie, ale do końca pozostawała w kontakcie z bliskimi.

