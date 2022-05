Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Mateusza daje Marcie szczególny prezent

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Grzegorz próbuje zrozumieć trudną sytuacje Wowy. Widzi, że ten jest mocno przestraszony. Postanawia pomóc mu wydostać się z zamknięcia. Kierownik budowy chce porozmawiać z Grzegorzem, którego zachowanie bardzo mu się nie podoba i przeszkadza w działaniach, które podjął. Natomiast Emilka spotyka się z matką Maszy. Chce porozmawiać z nią o toksycznej relacji, w której ta tkwi z agresywnym mężem. Czy uda jej się przekonać kobietę do opuszczenia nieobliczalnego partnera? Natomiast Mateusz przyjeżdża do przeziębionej Marty i troskliwie się nią zajmuje. Daje jej też pewien charakterystyczny, ręcznie wykonany przez niego prezent. Stara się jednak wyjść, zanim wróci Emilka. Natomiast Laura martwi się, że Grzegorz nie wraca do domu o umówionej porze. Nie może się do niego dodzwonić. Tymczasem Celina szczerze rozmawia z Romanem o swojej sytuacji. Dobrze się czuje w jego towarzystwie.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Katarzyna Cichopek komentuje aferę podsłuchową. „Jest to dla mnie kryminał”