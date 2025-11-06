TVP VOD notuje potężne wzrosty! Te seriale przyciągnęły Polaków

Rola serwisu streamingowego Telewizji Polskiej w dystrybucji treści nadawcy stale rośnie. W październiku 2025 roku serwis TVP VOD zanotował największą liczbę odtworzeń wideo w swojej historii – było ich ponad 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. W minionym miesiącu TVP VOD uzyskał też największą od ponad trzech lat liczbę użytkowników wideo, notując pod tym względem 17-procentowy wzrost w porównaniu z październikiem 2024 roku.

Co Polacy oglądają teraz masowo na TVP VOD?

Hitami TVP VOD w październiku 2025 okazały się uwielbiane przez widzów seriale Telewizji Polskiej, takie jak „Rodzinka.pl” i „M jak miłość” oraz popularny show rozrywkowy „Rolnik szuka żony” Tuż za nimi uplasowała się nowość TVP z jesieni 2025 – serial oryginalny „Drelich”. Wśród najpopularniejszych treści października znalazł się także pierwszy internetowy format „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, będący integralną częścią najnowszej edycji „The Voice of Poland”.

Ogromnym zainteresowaniem użytkowników cieszy się między innymi trwające do 6 listopada br. głosowanie na wokalistów, którzy odpadli podczas Nokautów. W ciągu pierwszych pięciu dni głosowania w aplikacji TVP VOD swój głos oddało ponad 150 tysięcy osób. Zwycięzca wróci do show i wystąpi ponownie na żywo w etapie Live 3 w TVP2.

W październiku 2025 serwis TVP VOD zanotował ponadto 19-procentowy wzrost liczby odtworzeń rok do roku, wzrost liczby wizyt (+17 proc. r/r) oraz wzrost liczby odsłon (+17 proc. r/r). Średni czas spędzony w TVP VOD przez jednego użytkownika wyniósł ponad 4 godziny i 12 minut – to o prawie 32 minuty dłużej niż rok wcześniej. Wynik ten daje platformie wysokie, drugie miejsce na rynku. Z kolei 7,89 proc. udziału w całkowitym czasie korzystania z serwisów VOD i OTT dał usłudze streamingowej Telewizji Polskiej 3. miejsce na rynku. Nadawca publiczny wyprzedził pod tym względem m.in. serwisy Amazon Prime Video, Disney+, Canal+, Player i Polsat Box Go.

Coraz popularniejsze wśród użytkowników TVP VOD są kanały na żywo. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się kanał informacyjny Telewizji Polskiej – TVP Info w streamingu zanotował 77 proc. więcej odtworzeń niż rok temu. W październiku 2025 serwis TVP VOD odwiedziło prawie 2,7 mln realnych użytkowników.

