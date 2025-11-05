Ten serial może być hitem jesieni. Już jest na HBO Max

Nowy serial komediowy HBO Original „Kocham LA” to opowieść o młodych dorosłych, którzy próbują znaleźć swoje miejsce w świecie, gdzie każda decyzja może być viralem, a każda porażka – memem.

Rachel Sennott – autorka i gwiazda serialu

Za kamerą i przed nią stoi Rachel Sennott – aktorka, scenarzystka i komiczka, która uchodzi dziś za jedno z najciekawszych nazwisk młodego Hollywood. Pierwszy odcinek właśnie trafił do HBO Max, a kolejne będą ukazywać się w każdy poniedziałek. Finał zaplanowano na 22 grudnia.

Rachel Sennott, znana z filmów „Bodies Bodies Bodies” i „Bottoms”, tym razem stworzyła coś bardzo osobistego. „Kocham LA” to jej projekt od początku do końca – Sennott jest pomysłodawczynią, współreżyserką i producentką wykonawczą. To historia o przyjaźni, dojrzewaniu i próbach zachowania autentyczności w mieście, w którym wszyscy udają, że wszystko im się udaje. Sennott wciela się w postać Mai, młodej kobiety balansującej między ambicją a lękiem przed porażką, wśród równie zagubionych przyjaciół próbujących odnaleźć sens w świecie social mediów, randek i nieustannej autoprezentacji.

„Kocham LA” – obsada

W głównych rolach obok Sennott występują Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A’zion (Tallulah) i True Whitaker (Alani). Razem tworzą nieprzewidywalną paczkę przyjaciół, których łączy jedno – wszyscy pragną sukcesu i miłości, ale nikt nie wie, jak to właściwie osiągnąć.

Na ekranie pojawia się także plejada gwiazd w rolach gościnnych. Wśród nich Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez i Colin Woodell. Ich występy wprowadzają do fabuły jeszcze więcej energii i niespodziewanych zwrotów.

Nowe „Dziewczyny”, nowe pokolenie

Serial został okrzyknięty przez krytyków jednym z najświeższych i najbardziej autentycznych portretów współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków. Porównania do kultowych produkcji HBO nie są przypadkowe – „Kocham LA” nazywane jest kalifornijską wersją „Dziewczyn” Leny Dunham, a stylistycznie nawiązuje do takich hitów jak „Euforia”, „Seks w wielkim mieście” czy nowe pokolenie „Przyjaciół”. To spojrzenie na Los Angeles bez filtrów – miasto, które potrafi być zarówno piękne, jak i bezlitosne, gdzie przyjaźń i ambicja ścierają się z codziennym chaosem i presją sukcesu.

Za realizację serialu odpowiada imponujący zespół twórczy. Oprócz Rachel Sennott wśród producentów wykonawczych znaleźli się Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri i Lorene Scafaria – reżyserka i scenarzystka nominowana do Oscara za film „Ślicznotki”. Za kamerą stanęli także Bill Benz i Kevin Bray, którzy wnieśli do projektu doświadczenie z najlepszych amerykańskich produkcji komediowych.

Czytaj też:

Największa morska tajemnica III RP. „Heweliusz” to katastrofa, której nie rozliczonoCzytaj też:

Widzowie nie mogą uwierzyć w finał tego miniserialu. „Jestem w totalnym szoku”