Kultowy kryminał za darmo w streamingu. Wkrótce kontynuacja

Niektóre filmy kryminalne starzeją się zdecydowanie lepiej niż inne. „Gorączka” Michaela Manna jest jednym z tych tytułów, które mimo upływu lat wciąż potrafią przykuć uwagę widza. Teraz nadarza się dodatkowa okazja, by wrócić do słynnej produkcji, ponieważ przed premierą kontynuacji film będzie dostępny za darmo w streamingu.

„Gorączka” to kryminał, który przeszedł do historii

W historii kina nie brakuje produkcji, które mogłyby pretendować do miana najlepszego thrillera kryminalnego wszech czasów. Wśród nich można wymienić między innymi „Pojedynek” Stevena Spielberga, „Żyć i umrzeć w Los Angeles”, „Karmazynowy przypływ” Tony’ego Scotta, południowokoreański „Oldboy”, a także „Przychodzi po nas noc” z 2018 roku.

Jest jednak jeden film, który od lat pozostaje szczególnie mocnym kandydatem do tego tytułu. To „Gorączka” Michaela Manna, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł w jego dorobku.

Film trafił do kin w 1995 roku. Historia koncentruje się na losach detektywa z Los Angeles, który próbuje schwytać zawodowego przestępcę. Mann rozbudował ten punkt wyjścia w wielowątkowy dramat kryminalny, w którym najważniejsze role zagrali Robert De Niro i Al Pacino.

Obaj aktorzy stworzyli jedne ze swoich najbardziej pamiętnych ekranowych kreacji. Co ciekawe, mimo że ich nazwiska są nierozerwalnie związane z filmem, przez znaczną część historii nie spędzają ze sobą wiele czasu na ekranie. W obsadzie znaleźli się także Diane Venora, Natalie Portman, Amy Brenneman oraz Val Kilmer. Ten ostatni wcielił się w Chrisa Shiherlisa, tworząc jedną ze swoich najlepszych ról.

Choć „Gorączka” trwa niemal trzy godziny, długość filmu nie powinna odstraszać widzów. Historia została skonstruowana w taki sposób, że czas spędzony przed ekranem mija wyjątkowo szybko.

„Gorączka 2” coraz bliżej

Na kontynuację filmu fani czekają od lat. Pierwsze informacje o „Gorączce 2” pojawiły się już w 2016 roku. Dopiero w 2023 roku Michael Mann oficjalnie potwierdził jednak, że prace nad długo oczekiwanym sequelem rzeczywiście nabrały tempa.

Teraz projekt znajduje się coraz bliżej realizacji. Produkcja „Gorączki 2” ma rozpocząć się w listopadzie 2026 roku. W kontynuacji pojawią się jedne z największych gwiazd współczesnego Hollywood. W role związane z postaciami znanymi z pierwszej części wcielą się między innymi Leonardo DiCaprio, Christian Bale oraz Stephen Graham.

Film powstaje przy udziale Jerry’ego Bruckheimera, producenta „F1”, a także Michaela Manna, Scotta Stubera z United Artists oraz Nicka Nesbitta.

Kultowy film za darmo w streamingu

Twórcy mają przy tym wysoko zawieszoną poprzeczkę. Zapowiedziano bowiem, że sequel zaoferuje jeszcze bardziej widowiskowe sceny akcji. Zanim się jednak tego doczekamy, widzowie będą mogli przypomnieć sobie oryginalną „Gorączkę”. Od 1 września 2026 roku film będzie dostępny bezpłatnie w serwisie Plex. Produkcję Michaela Manna można także wypożyczyć lub wykupić na platformach Apple TV oraz Player.

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