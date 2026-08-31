10 nowości od Netflix w tym tygodniu. Ale to ten kryminał rozbije bank

Przed nami pierwszy tydzień września 2026 roku. Netflix w tygodniu 31 sierpnia – 6 września przygotował dla swoich subskrybentów całą masę dobrych nowości. Pojawią się klasyki kina, które do tej pory trudno było znaleźć w serwisach streamingowych, nie zabraknie też premierowych produkcji, które zapowiadają się niezwykle obiecująco. Najwięcej widzów przyciągnie jednak z pewnością kontynuacja jednego z najchętniej oglądanych i najwyżej ocenianych seriali produkcji Netfliksa, za którym stoi uwielbiany reżyser. Można też przypuszczać, że wielu subskrybentów będzie też chciało odpalić najnowszą produkcję dokumentalną, opowiadającą o "pokoleniu 11 września". Oto pełna rozpiska nowości na ten tydzień:

Na Netflix 10 nowości w tym tygodniu. Tego nie chcecie przegapić

„Most na rzece Kwai”



Akcja epickiego dzieła Davida Leana rozgrywa się w Birmie w czasie II Wojny Światowej. W filmie przedstawiona jest brawurowa akcja alianckich komandosów, którzy wyruszają z misją wysadzenia mostu zbudowanego na polecenie Japończyków przez brytyjskich jeńców wojennych.

Premiera: 1/09/2026



„Sportowe opowieści: Raygun – Kiepski break”



Nikt, a już na pewno nie sama Rachael Gunn, nie spodziewał się, że zostanie olimpijką. Jednak gdy występ Raygun na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku z dnia na dzień stał się hitem internetu, błyskawicznie nastąpił też wysyp memów, dezinformacji i teorii spiskowych wokół jej udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Premiera: 1/09/2026



„Jared Freid: The Family Plan”



Komik skupia się na relacjach rodzinnych i zabawnych problemach bliskich mu osób.

Premiera: 1/09/2026



„Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września”



Dwadzieścia pięć lat po zamachach z 11 września ten dokument bada, jak jeden dzień ukształtował kolejne pokolenie. Od dzieci, które straciły rodziców w zamachach, przez dziennikarzy, którzy zdobywali pierwsze doświadczenia, relacjonując początek wojny z terroryzmem, po młodych Afgańczyków i marines, którzy musieli zmierzyć się ze skutkami chaotycznego wycofania wojsk USA z Afganistanu — ich poruszające historie pokazują, że dziedzictwo 11 września mierzy się nie tylko historią, lecz także życiem ludzi, które wciąż kształtuje.

Premiera: 2/09/2026



„Udręki serca”



W czasie rewolucji meksykańskiej Emilia Sauri realizuje marzenie o zostaniu lekarką i odrzuca skostniałe normy, dążąc do miłości, niezależności i poczucia celu.

Premiera: 2/09/2026



„Fito Páez: Świat w piosence”



Film dokumentalny, który pozwala widzom obserwować i słuchać Fito Páeza z bardzo bliska. Kamera jest niemalże niewidzialnym świadkiem jego każdego kroku, towarzysząc mu przez ponad rok na nagraniach, próbach, trasach i koncertach w największych miastach Ameryki Łacińskiej, Europy i USA. Dokument przybliża też historię życia jednego z najwybitniejszych hiszpańskojęzycznych artystów: jego związki i rozstania, dzieci i przyjaźnie, wybryki, tragedie, porażki i sukcesy.

Premiera: 3/09/2026



„Pakt z diabłem”



Oparty na faktach dramat, którego bohaterem jest Whitey Bulger – okryty złą sławą gangster, który został informatorem FBI i przez wiele lat unikał aresztowania.

Premiera: 3/09/2026



„Dżentelmeni”, 2. sezon



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…

Premiera: 3/09/2026



„Alix Earle poznaje świat”



Gwiazda pokolenia Zetek, Alix Earle, stawia sobie kolejne zawodowe wyzwania. Czy uda się jej zapanować nad swoim błyskawicznie rosnącym biznesowym imperium i nadal pozostać tą mówiącą wprost i roztrzepaną dwudziestoparolatką, w której zakochała się Ameryka? Teraz swój chaos przenosi ona z feedów na ekrany telewizorów i naprawdę będzie się działo.

Premiera: 4/09/2026



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.

Premiera: 5/09/2026 Czytaj też:

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