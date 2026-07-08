Znakomity film o biologicznym ataku i zdrajcy w CIA dzisiaj w telewizji

Fani mocnych thrillerów szpiegowskich nie będą narzekać. „Tożsamość zdrajcy” to historia pełna zwrotów akcji, tajnych operacji i niebezpiecznej gry wywiadów, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Stawką okazuje się życie milionów ludzi.

„Tożsamość zdrajcy”. Pasjonujący thriller z agentką CIA w roli głównej

Akcja filmu rozpoczyna się od zatrzymania przez funkcjonariuszy CIA mężczyzny podejrzewanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego w Londynie. Zatrzymany jest kurierem radykalnego imama Yazida Khaleela, a jego przesłuchanie może okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.

Do operacji zostaje niespodziewanie wezwana Alice Racine, była agentka wywiadu, która po zakończeniu służby zajmuje się sprawami imigrantów. Kobieta ma pomóc w przesłuchaniu podejrzanego, jednak misja błyskawicznie wymyka się spod kontroli.

Alice odkrywa, że w szeregach agentów działa zdrajca współpracujący z terrorystami. Wkrótce sama zostaje fałszywie oskarżona o szpiegostwo i musi uciekać przed własnymi ludźmi.

W walce o oczyszczenie swojego nazwiska pomaga jej były komandos Jack Alcott. Razem próbują powstrzymać biologiczny atak na Londyn, zanim śmiercionośny wirus pochłonie miliony ofiar. W tle rozgrywa się bezwzględna walka służb specjalnych, a kolejne sekrety wychodzą na jaw.

Kiedy oglądać „Tożsamość zdrajcy”?

W rolach głównych Noomi Rapace, znana m.in. z kultowej sagi Millenium, jako Alice Racine, Orlando Bloom, Toni Collette oraz sam John Malkovich. „Tożsamość zdrajcy” zostanie wyemitowana w środę, 8 lipca, o godz. 21:30 na antenie TVP1. To propozycja dla widzów, którzy cenią dynamiczne kino akcji, szpiegowskie intrygi i historię, w której napięcie nie słabnie ani na chwilę.

Czytaj też:

17 najlepszych seriali o szpiegach. Tajne misje, CIA i intrygi Czytaj też:

Stephen King poleca ten nowy film na Prime Video. Mistrz grozy zachwycony