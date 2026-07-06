Najlepsze thrillery z zaskakującym zakończeniem. 17 filmów, które trzeba zobaczyć

Dobry thriller potrafi trzymać w napięciu przez dwie godziny. Wybitny sprawia, że po napisach końcowych ma się ochotę natychmiast obejrzeć go jeszcze raz. Wszystko za sprawą finału, który zmienia sposób patrzenia na całą historię. Nagle niewinne dialogi, pozornie przypadkowe sceny i drobne szczegóły nabierają nowego znaczenia. Jeśli lubicie filmy, które do samego końca nie odkrywają wszystkich kart, ten ranking jest właśnie dla was. Zebraliśmy 17 thrillerów z zakończeniami, które potrafią autentycznie zaskoczyć.

Thrillery z niespodziewanym zakończeniem. 17 filmów, które wyprowadzają widza w pole

„Szósty zmysł”



Do domu mieszkającego w Filadelfii psychiatry, dr. Malcolma Crowe (Bruce Willis) i jego żony Anny (Olivia Williams) włamuje się niezrównoważony psychicznie pacjent Vincent Gray (Donnie Wahlberg), który oskarża doktora o to, że nie potrafił udzielić mu pomocy. Strzela do niego, po czym odbiera sobie życie... Malcolm powoli dochodzi do siebie po zamachu na jego życie. Jego uwagę zwraca przypadek Cole'a Seara (Haley Joel Osment), ośmioletniego syna samotnie wychowywanego przez matkę, Lynn (Toni Collette). Cole jest niezwykle jak na swój wiek rozwinięty, ma obsesję na punkcie żołnierzyków i cierpi z powodu rozwodu rodziców. Ku swemu zdumieniu Malcolm odkrywa, że chłopiec posiadł tzw. „szósty zmysł”, potrafi wyobrazić sobie, co zdarzyło się w danym miejscu przed wielu laty, a także widzi i słyszy umarłych.



„Inni”



Koniec II wojny światowej. Grace (Nicole Kidman) wraz z dwójką dzieci mieszka w pięknym wiktoriańskim dworze. Chłopiec i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, fotofobię – alergię na światło słoneczne. W ponurym domu obowiązują bezlitosne reguły: dom jest zawsze pogrążony w półmroku, a drzwi nie wolno otwierać nie zamknąwszy uprzednio wszystkich innych. Nagle dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Czemu służba opuszcza dom w niewyjaśnionych okolicznościach? Dlaczego córka opowiada o dziwnych postaciach krążących po domu i dlaczego Grace ma wrażenie, że nie są to dziecinne fantazje?



„Wyspa tajemnic”



Laureat Nagrody Akademii Martin Scorsese po raz kolejny łączy siły z Leonardo DiCaprio w mrożącym krew w żyłach thrillerze, który krytycy określili „wulkanem napięcia”. Oficer policji Teddy Daniels (DiCaprio) przyjeżdża do znajdującego się na wyspie szpitala psychiatrycznego dla kryminalistów. To, co miało być rutynowym dochodzeniem, przeradza się w przerażającą serię niejasnych zdarzeń. W miarę rozwoju śledztwa, Teddy odkrywa coraz więcej szokujących faktów na temat wyspy i zaczyna rozumieć, że niektórych miejsc nie da się opuścić... nigdy.



„Służąca”



Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną powiernicą. „Służąca” to opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z różnych perspektyw intryga z minuty na minutę diametralnie się zmienia, zmierzając ku przewrotnemu finałowi.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne (Ben Affleck) zawiadamia, że jego piękna żona Amy (Rosamund Pike) zaginęła. Pod presją policji i stale rosnącego zainteresowania mediów ukazywany przez Nicka obraz błogiej jedności i beztroskiej rodziny zaczyna pękać. Wkrótce jego kłamstwa, matactwa i dziwne zachowanie powodują, że każdy zadaje sobie to samo mroczne pytanie: czy Nick Dunne zabił swoją żonę?



„Labirynt”



Jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę? Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



„Piękny umysł”



Przejmująca historia życia geniusza matematycznego, zainspirowana biografią amerykańskiego naukowca – Johna Forbesa Nasha, Jr. Przystojny i znany ze swojego ekscentrycznego zachowania Nash dość wcześnie dokonał zadziwiającego odkrycia naukowego, stając tym samym u progu międzynarodowej kariery. Jego fantastyczne pasmo sukcesów i nagłe wyniesienie na wyżyny intelektualne zostały poważnie podkopane w momencie zdiagnozowania u Nasha symptomów schizofrenii. Stawiając czoła przeciwnościom, które niejeden znakomity umysł doprowadziły do załamania, Nash z pomocą swojej oddanej żony Alicji próbuje zwalczyć chorobę. Po wielu latach zmagań, jego siła i wytrwałość zatriumfowały. W 1994 roku Nash uhonorowany został Nagrodą Nobla. Żywa legenda – John Nash nadal prowadzi swoją pracę naukową.



„Prestiż”



Hugh Jackman i Christian Bale wcielają się w dwóch iluzjonistów, których rywalizacja wznosi ich na wyżyny sławy - niosąc jednak za sobą okropne konsekwencje. Dwaj początkujący iluzjoniści, Rupert Angier i Alfred Borden, w wyniku nagłej tragedii z przyjaciół stają się wrogami. Teraz, gdy obaj rywalizują ze sobą na londyńskiej scenie, decydują się na kolejne poświęcenia w nieustannym cyklu zemsty, co prowadzi zarówno do sławy, jak i tragedii.



„Oldboy”



Bohaterem drugiej części słynnej trylogii zemsty jest czterdziestoparoletni Dae-su, który pewnego wieczoru zostaje uprowadzony z budki telefonicznej i zamknięty w tajemniczym mieszkaniu. Zamienia się ono na piętnaście lat w jego więzienną celę, a jedynym towarzyszem mężczyzny w tej klaustrofobicznej przestrzeni jest telewizor. I właśnie za pośrednictwem telewizji bohater dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, córka porwana, a on sam – stał się głównym podejrzanym o te zbrodnie. Z biegiem lat Dae-su stopniowo przyzwyczaja się do życia w izolacji i niewoli. Ćwicząc swój umysł i ciało, poprzysięga zemstę na tym, kto tak okrutnie zniszczył jego życie. Kiedy bohater podejmuje próbę ucieczki, zostaje niespodziewanie uwolniony…



„Podejrzani”



Tytułowi „Podejrzani” to pięciu kryminalistów – Dean Keaton (Byrne), McManus (Baldwin), Todd Hockney (Pollak), Fenster (Del Toro) i Verbal Kint (Spacey). Są zamieszani w eksplozję statku, w wyniku której zginęło 27 osób i zniknęła kokaina o wartości 91 milionów dolarów. Świadkami tego wydarzenia są: ciężko poparzony węgierski imigrant, który twierdzi, że widział Keysera Soze, czyli samego diabła, i jeden z „podejrzanych” – kaleki kryminalista Verbal Kint. Verbal decyduje się, w zamian za nietykalność, opowiedzieć policji całą historię. Wraca pamięcią do momentu, kiedy wraz z pozostałymi „podejrzanymi” został aresztowany przez nowojorską policję, a później pracował z nimi, dokonując kilku napadów.



„Mulholland Drive”



Bohaterkami są dwie kobiety, Rita i Betty. Pierwsza z nich traci pamięć w wypadku samochodowym, do którego doszło na jednej z ulic Hollywood, Mulholland Drive. Druga przybywa do Kalifornii w nadziei na zrobienie kariery filmowej. Rozpoczynają wspólną wędrówkę przez Los Angeles.



„Gra”



Nicholas Van Orton kończy 48 lat. Rocznica jak rocznica, Van Orton nie przejmowałby się nią, gdyby nie pewna zbieżność: jego ojciec popełnił samobójstwo, gdy miał właśnie 48 lat. I jeszcze ten prezent od młodszego brata: zaproszenie do Gry, która odmieni monotonne i nudne życie oderwanego od rzeczywistości bogacza. Nie bez ociągania Nicholas przyjmuje prezent. Od tej pory świat wokół niego zmienia się, życie nabiera tempa, wkrada się w nie strach i prawdziwe, wręcz namacalne poczucie zagrożenia. Na uczestnika Gry czyhają setki nic z pozoru nie znaczących prowokacji, a najdrobniejsze nawet ustępstwo powoduje, że każda sekunda zamienia się w walkę o przetrwanie. Ta Gra nie ma reguł, a być może nie ma i końca.



„Memento”



Mieszkający w San Francisco detektyw ubezpieczeniowy, Leonard Shelby (Guy Pearce), w wyniku wypadku traci tzw. pamięć krótkotrwałą. Wie, kim jest i pamięta wszystko sprzed wypadku, ale błyskawicznie zapomina o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Nie wie gdzie był, co robił i planował. Przy dłuższej rozmowie zapomina od czego się zaczęła. Powracające wspomnienia śmierci żony powodują, że nie daje za wygraną. Notatki, zdjęcia i tatuaże zastępują mu pamięć. Jedyną motywacją do życia jest obsesyjne pragnienie zemsty na mordercy ukochanej kobiety.



„Efekt motyla”



Czy ruch motylego skrzydełka w Nowym Jorku może spowodować huragan w Japonii? Losy Evana Treborna (Ashton Kutcher) są ilustracją tej niezwykłej teorii. Młody człowiek odkrywa, że, wykorzystując odziedziczone po ojcu szczególne zdolności, w niewytłumaczalny sposób może przenieść się do świata własnych wspomnień i, ingerując w nie, odwrócić bieg swojego niezbyt udanego życia. Drobne zmiany, jakich dokonuje Evan w przeszłości wpływają również na losy jego najbliższych. I to z katastrofalnym skutkiem. Nowe życie w coraz bardziej niebezpieczny sposób wymyka mu się spod kontroli i aby ratować siebie i tych, których kocha, Evan musi rozwikłać mroczną tajemnicę z dzieciństwa...



„Zakochany bez pamięci”



Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine. Jednak w trakcie zabiegu, gdy wspomnienia Joela zaczynają stopniowo zanikać, przekonuje się, że wciąż kocha Clementine i tak naprawdę nie chce wyrzucać jej ze swojego umysłu. Ponieważ doktor Mierzwiak i jego współpracownicy ani myślą przerywać operacji, Joel stara się schować wspomnienia wspólnej przeszłości z Clementine w innych zakamarkach pamięci.



„Lęk pierwotny”



Cyniczny i arogancki adwokat Martin Vail (Richard Gere) bardziej szuka rozgłosu niż sprawiedliwości. Kiedy więc policja, po brutalnym pościgu, aresztuje 19-letniego Aarona Stamplera (Edward Norton), podejrzanego o zamordowanie biskupa Chicago, Vail podejmuje się jego obrony bez honorarium. Wina chłopca wydaje się ewidentna lecz, wbrew wszelkim okolicznościom, adwokat podejmuje bezpardonową walkę z prokuraturą. Gdy zawodzą adwokackie chwyty, Vail ujawnia, że nieśmiały, pełen kompleksów Aaron był wykorzystywany seksualnie przez zamordowanego, co doprowadziło do głębokich zaburzeń w jego osobowości. Czy sąd uzna tę argumentację?



„Sekretne okno”



Mort Rainey (Depp) jest uznanym pisarzem, który po rozstaniu z żoną zrywa z „wielkim światem” i przenosi się na prowincję do domu nad jeziorem. Będąc w głębokiej depresji cierpi na niemoc twórczą. Tymczasem u progu jego domu zjawia się psychotyczny nieznajomy John Shooter (Turturro) zarzucając Mortiemu plagiat jego opowiadania i żądając sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Gdy żądania przeradzają się w śmiertelne groźby Rainey zwraca się o pomoc do prywatnego detektywa Kena Karsha (Dutton). Jednak nic nie jest w stanie powstrzymać horroru, który już zdążył wymknąć się spod kontroli. Rainey wkrótce odkrywa, że nie może ufać nikomu i niczemu... Czytaj też:

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