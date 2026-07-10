Julia Roberts i George Clooney w filmie pełnym napięcia. Tego hitu nie można przegapić

Popularny program o inwestowaniu zamienia się w dramat rozgrywający się na żywo. „Zakładnik z Wall Street” to pełen napięcia thriller z gwiazdorską obsadą, który nie tylko dostarcza emocji, ale również skłania do refleksji nad światem mediów i finansów.

„Zakładnik z Wall Street”. Telewizyjne show zmienia się w koszmar

Lee Gates, grany przez George'a Clooneya, jest charyzmatycznym prowadzącym popularny program telewizyjny poświęcony inwestowaniu. W przygotowaniu widowiska wspiera go producentka Patty Fenn, w której wciela się Julia Roberts.

Podczas jednego z wydań nadawanego na żywo programu do studia niespodziewanie wdziera się Kyle Budwell, grany przez Jacka O'Connella. Mężczyzna twierdzi, że stracił wszystkie swoje oszczędności, kierując się poradami prezentera. Uzbrojony napastnik bierze gospodarza jako zakładnika i grozi jego śmiercią, jeśli wartość akcji, w które zainwestował, nie wzrośnie w ciągu doby.

Przerażona publiczność obserwuje rozwój wydarzeń, a oglądalność programu bije kolejne rekordy. W miarę upływu czasu sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a dramat rozgrywa się na oczach milionów widzów.

Thriller z gwiazdorską obsadą i Jodie Foster za kamerą

Reżyserką filmu „Zakładnik z Wall Street” jest dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster, znana z ról w filmach „Oskarżeni”, „Milczenie owiec” i „Kontakt”. Produkcja jest jej czwartym pełnometrażowym filmem fabularnym w roli reżyserki.

Obok George'a Clooneya, znanego z „Syriany” i „Spadkobierców”, oraz Julii Roberts, gwiazdy „Erin Brockovich” i „Pretty Woman”, na ekranie pojawia się także Jack O'Connell, którego widzowie mogą kojarzyć z filmów „Niezłomny” i „300: Początek Imperium”.

„Zakładnik z Wall Street” łączy thriller z krytycznym spojrzeniem na współczesne media oraz mechanizmy rządzące giełdą, tworząc historię, która angażuje zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie.

Film będzie można obejrzeć w piątek, 10 lipca, o godz. 21:00 na antenie Polsat Film.

Czytaj też:

Oscarowy thriller dziś w TV. Ta historia wstrząsa do samego końca Czytaj też:

Najlepsze seriale wszech czasów. Ponad 70 tytułów z najwyższymi ocenami