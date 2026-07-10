Oscarowy thriller dziś w TV. Ta historia wstrząsa do samego końca

Niepozorne życie brytyjskiego dyplomaty zmienia się w pełną napięcia walkę o prawdę. „Wierny ogrodnik” to poruszający thriller oparty na bestsellerowej powieści Johna le Carré, który łączy historię miłosną z opowieścią o politycznych intrygach i bezwzględnych interesach wielkich koncernów. Ten film zdobył Oscara 11 innych nagród i 34 nominacje!

„Wierny ogrodnik”. Miłość, która prowadzi do odkrycia szokującej prawdy

Justin Quayle, w którego wciela się Ralph Fiennes, jest spokojnym dyplomatą pracującym w Kenii. Zamiast angażować się w konflikty, woli poświęcać czas swojej największej pasji, czyli pielęgnowaniu ogrodu. Wszystko zmienia się, gdy podczas wykładu w Anglii poznaje Tessę, graną przez Rachel Weisz. Młoda kobieta nie boi się zadawać trudnych pytań i otwarcie wyraża swoje poglądy. Ich znajomość szybko przeradza się w uczucie, a wkrótce para staje na ślubnym kobiercu, mimo że niemal pod każdym względem bardzo się od siebie różni.

Po przeprowadzce do Afryki Tessa angażuje się w ujawnianie przestępstw, których mają dopuszczać się wielkie koncerny farmaceutyczne wobec mieszkańców Czarnego Lądu. Jej działalność przysparza jej opinii skandalistki, a prowadzonego śledztwa nie zdradza nawet własnemu mężowi.

Kiedy kobieta zostaje brutalnie zamordowana, Justin postanawia odnaleźć osoby odpowiedzialne za jej śmierć. W trakcie prywatnego dochodzenia odkrywa kolejne elementy skomplikowanej układanki, prowadzącej do finansowych i politycznych intryg ukrywanych pod hasłami niesienia pomocy krajom Trzeciego Świata. Jednocześnie poznaje świat, w którym od dawna działała jego żona.

Oscar dla Rachel Weisz

„Wierny ogrodnik” powstał na podstawie powieści Johna le Carré. Produkcja została nominowana do czterech Oscarów, a statuetkę za swoją rolę zdobyła Rachel Weisz.

Film „Wierny ogrodnik” będzie można obejrzeć w piątek 10 lipca o godz. 20:00 na antenie CANAL+ Film.

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