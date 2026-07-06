Kultowy thriller o niszczycielskim gniewie powraca. Każdemu mogą puścić nerwy

Co się dzieje, gdy zwykła frustracja wymyka się spod kontroli? Odpowiedź przynosi kultowy thriller „Upadek”, w którym Michael Douglas stworzył jedną z najbardziej pamiętnych ról w swojej karierze. Film Joela Schumachera po latach wciąż pozostaje zaskakująco aktualny.

„Upadek”. Michael Douglas jako człowiek na skraju wytrzymałości

Akcja filmu przenosi widzów do upalnego lata 1991 roku. Na jednej z obwodnic Los Angeles tworzy się gigantyczny korek, w którym utknął William Foster, grany przez Michaela Douglasa. Mężczyzna spieszy się na urodziny swojej córki, jednak seria przykrych wydarzeń i nieznośny upał doprowadzają go do granic wytrzymałości.

W pewnym momencie Foster porzuca samochód na środku ulicy i rusza pieszo przez miasto. Chcąc zadzwonić do byłej żony, próbuje rozmienić pieniądze w pobliskim sklepiku. Gdy sprzedawca odmawia spełnienia jego prośby, narastająca frustracja przeradza się w gwałtowny wybuch gniewu. To dopiero początek wydarzeń, które wymykają się spod kontroli.

Robert Duvall i pojedynek z rozwścieczonym bohaterem

Na drodze Fostera staje detektyw Martin Prendergast, w którego wciela się Robert Duvall. Dla policjanta jest to ostatni dzień służby przed przejściem na emeryturę. To właśnie on podejmuje próbę powstrzymania sfrustrowanego mężczyzny, zanim jego desperacki marsz zakończy się tragedią.

„Upadek” to nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale również studium narastającej frustracji i miejskiego gniewu. Popisowa kreacja Michaela Douglasa do dziś uznawana jest za jedną z najmocniejszych w jego filmografii.

Polski akcent i nagrody dla „Upadku”

Za zdjęcia do filmu odpowiadał pochodzący z Polski operator Andrzej Bartkowiak. Jego praca została doceniona nominacją do Złotej Żaby na festiwalu Camerimage. Produkcja Joela Schumachera walczyła także o Złotą Palmę podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

Choć w chwili premiery w 1993 roku historia przedstawiona w „Upadku” wydawała się polskim widzom mniej bliska niż mieszkańcom Zachodu, dziś film nabiera nowego znaczenia. W czasach, gdy korki stały się codziennością także w Polsce, opowieść o człowieku doprowadzonym do ostateczności wybrzmiewa jeszcze mocniej.

Film „Upadek” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, o godz. 22:00 na antenie Warner TV.

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