Te role przyniosły im sławę i nagrody. Najlepsi ekranowi królowie i królowe

To właśnie kreacje historycznych monarchów wielokrotnie przynosiły aktorom Oscary, Złote Globy i nagrody Emmy. Kim są najlepsi aktorzy, którzy grali członków rodziny królewskiej?

Gwiazdy, które wcielały się w członków rodzin królewskich w filmach i serialach

Jedną ze sprawdzonych dróg do sukcesu aktorów w Hollywood jest granie członków rodziny królewskiej. Dlaczego? Bo zazwyczaj nagrodą za to jest uznanie krytyków i wyróżnienia na którymś z filmowych festiwali. Dla przykładu kilka aktorek, które grały członków rodziny królewskiej – w tym Olivia Colman, Helen Mirren i Judi Dench – zdobyło Oscary, Złote Globy i nagrody Emmy. Podobnie, niektórzy z najlepszych aktorów, jak Colin Firth, zdobyli nagrody za swoje kreacje.

Każdy aktor podchodzi do swojej królewskiej roli inaczej. Niektórzy aktorzy, którzy grali królów, i aktorki, które grały królowe, poświęcają czas na przygotowanie do gruntownego researchu historycznego, podczas gdy inni oceniają postacie historyczne tak samo, jak każdą inną postać. Jednak wszyscy stoją przed naprawdę wielkim wyzwaniem, jakim jest odgrywania postaci historycznych w unikalny sposób. Wielu próbowało, nie każdemu się udawało.

Oto gwiazdy, które na ekranie zachwyciły jako członkowie rodzin królewskich

Cate Blanchett zachwyciła jako Elżbieta I



Cate Blanchett dwukrotnie wcieliła się w królową Elżbietę I. Najpierw w filmie „Elżbieta” z 1998 roku, a następnie w produkcji „Elżbieta: Złoty wiek”. Oba filmy przedstawiają różne etapy życia słynnej monarchini – od początku jej panowania po okres największej politycznej potęgi.

Aktorka za obie kreacje otrzymała nominacje do Oscara, stając się jedną z nielicznych osób wyróżnionych dwukrotnie za tę samą rolę.



Colin Firth został królem i zdobył Oscara



Jedną z najbardziej cenionych królewskich kreacji stworzył Colin Firth w filmie „Jak zostać królem”. Aktor wcielił się w Jerzego VI, który musiał przezwyciężyć jąkanie, by skutecznie przewodzić Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej.

Rola przyniosła Firthowi Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, a sam film zdobył cztery statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej.



„The Crown” wypromował kolejne gwiazdy



Serial „The Crown” okazał się prawdziwą kopalnią znakomitych królewskich kreacji. Claire Foy przez dwa pierwsze sezony wcielała się w młodą królową Elżbietę II, zdobywając nagrody Emmy, Złoty Glob i SAG.

Jak przyznała aktorka, praca nad serialem pozwoliła jej spojrzeć na rodzinę królewską przede wszystkim jak na zwykłych ludzi.



Zanim zaczął walkę o żelazny tron



W pierwszych sezonach produkcji „The Crown” wystąpił również Matt Smith jako książę Filip. Aktor przygotowywał się do roli, studiując książki oraz archiwalne nagrania, a jego występ przyniósł mu nominacje do nagród Emmy i SAG.



„Dynastia Tudorów”



Historyczny serial „Dynastia Tudorów” przyniósł ogromną popularność Natalie Dormer, która zagrała Annę Boleyn. Aktorka, prywatnie pasjonatka historii, poświęciła wiele czasu na przygotowanie do roli i podkreślała, że chciała oddać godność jednej z najbardziej kontrowersyjnych królowych Anglii.

Partnerował jej Jonathan Rhys Meyers jako Henryk VIII. Za rolę słynnego monarchy aktor otrzymał dwie nominacje do Złotego Globu.



Dwukrotnie była królową



Judi Dench dwukrotnie wcieliła się w królową Wiktorię. Najpierw w filmie „Pani Brown”, a po dwóch dekadach w produkcji „Powiernik królowej”. Pierwsza z tych ról przyniosła jej nominację do Oscara.



Amerykańska caryca



Helen Mirren również ma imponujące doświadczenie w królewskich rolach. Po sukcesie filmu „Królowa” zagrała carycę w miniserialu „Katarzyna Wielka”, za który otrzymała nominację do Złotego Globu.



„Młoda Wiktoria”



Z kolei Emily Blunt pokazała młodsze oblicze królowej Wiktorii w filmie „Młoda Wiktoria”, zdobywając uznanie krytyków i nominację do Złotego Globu.



Kadr z filmu „Maria, królowa Szkotów”



Saoirse Ronan zagrała natomiast Marię Stuart w filmie „Maria, królowa Szkotów”, koncentrując się na ukazaniu młodej władczyni próbującej odnaleźć się w świecie zdominowanym przez mężczyzn.



„Człowiek w żelaznej masce”



Oryginalne podejście zaprezentował Leonardo DiCaprio w filmie „Człowiek w żelaznej masce”, gdzie wcielił się w podwójną rolę Ludwika XIV oraz jego bliźniaczego brata. Choć sama produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem krytyków, kreacja aktora do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekranowych interpretacji francuskiego monarchy. Czytaj też:

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