Nowy serial akcji na Prime Video. Widzowie dobrze znają ten świat

Serwis Prime Video zaprezentował dziś pierwsze zdjęcia oraz ogłosiło datę premiery wyczekiwanego serialu akcji „Neagley”. W rolę głównej bohaterki, uwielbianej przez fanów Frances Neagley, wciela się Maria Sten. Nowa produkcja pozwoli zarówno fanom „Reachera”, jak również czytelnikom bestsellerowych powieści Lee Childa, jeszcze głębiej zanurzyć się w uwielbiany świat, oferując pełną napięcia historię kryminalną z nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

Nowy serial akcji na Prime Video. O czym jest „Neagley”?

Frances Neagley (Maria Sten) jest prywatną detektyw z Chicago oraz byłą podopieczną Jacka Reachera (Alan Ritchson) z elitarnego 110. Oddziału Śledczego Żandarmerii Wojskowej USA. Gdy dowiaduje się, że jej bliski przyjaciel z przeszłości zginął w podejrzanie wyglądającym wypadku, postanawia za wszelką cenę doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Wykorzystując wszystko, czego nauczyła się od Jacka Reachera oraz podczas służby w oddziale 110., Neagley wkracza na niebezpieczną ścieżkę prowadzącą do odkrycia mrocznego zła.

Obok Marii Sten w roli Frances Neagley, w serialu występują również: Greyston Holt jako detektyw Hudson Riley, Adeline Rudolph jako Renee Birdwhistle, Jasper Jones jako Keno, Matthew Del Negro jako Pierce Woodrow oraz Damon Herriman jako Lawrence Cole. Gościnnie w roli Jacka Reachera pojawi się także Alan Ritchson.

Oparty na postaci stworzonej przez Lee Childa serial „Neagley” powstaje we współpracy z Paramount Television Studios i Amazon MGM Studios. Twórcami produkcji oraz producentami wykonawczymi i współshowrunnerami są Nick Santora („Reacher”, „Skazany na śmierć”, „FUBAR”) oraz Nicholas Wootton („Skorpion”, „The Endgame”). Producentami wykonawczymi są także Lee Child, Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs i Lisa Kussner. Za projekt ze strony Paramount Television Studios odpowiadają Carolyn Harris, Kenny Madrid i Niko Fernandez.

Serial „Neagley” zadebiutuje w środę, 16 września 2026 roku, wyłącznie na Prime Video. 4. sezon „Reachera” zadebiutuje trzema odcinkami w środę, 12 sierpnia 2026 roku, a kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do premiery serialu „Neagley”.

Czytaj też:

Prime Video odkrywa karty. Nadchodzą wielkie premiery i nowe sezony! Czytaj też:

16 nowości w tym tygodniu od Netfliksa! Serwis dodaje te perełki