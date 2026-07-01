Najciekawsze premiery w sieci na 1 lipca. Dopisujcie do listy „do obejrzenia”

Już 1 lipca biblioteki Netfliksa i Prime Video wzbogacają się o kilkanaście nowych tytułów – od wyczekiwanych seriali i filmowych hitów, przez kultowe produkcje, aż po propozycje dla całej rodziny. To dobra okazja, by nadrobić głośne premiery, wrócić do klasyków lub odkryć coś zupełnie nowego. Wśród nowości nie zabraknie widowiskowego kina akcji, wciągających thrillerów, komedii czy dramatów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdziliśmy, jakie tytuły trafią do katalogów i które z nich warto dopisać do swojej listy „do obejrzenia”. Oto najciekawsze premiery streamingowe na 1 lipca.

Zatrzęsienie nowości od 1 lipca na streamingach: Rozpiska premier serialowych i filmowych na Netflix i Prime Video

„Enola Holmes 3” (Netflix)



Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.



„Ciężkie czasy” (Netflix)



Przed wyjazdem do Kolumbii były żołnierz postanawia jeszcze raz zabawić się w Los Angeles razem z najlepszym przyjacielem.



„Resident Alien”, sezon 3-4 (Netflix)



W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.



„Najgorsi sąsiedzi” (Netflix)



Ten mocny serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów – od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.



„Detroit” (Prime Video)



Historia zamieszek rasowych w Detroit w 1967 roku spowodowanych policyjnym nalotem na nielegalny nocny bar.



„Benny i Joon” (Prime Video)



Benny jest opiekunem chorej umysłowo siostry, Joon. Kiedy mężczyzna przegrywa karcianą grę, musi zająć się też Samem, ekscentrycznym kuzynem swojego przyjaciela.



„Ronin” (Prime Video)



Zimna wojna się skończyła, jednak nowy porządek świata sprzyja działalności tajnych grup płatnych zabójców – ich zdolności przetrwania, rozpoznania w terenie i ataku są legendą, a wynająć ich może każdy, kogo stać na zapłacenie niebotycznie wysokiej stawki. Tajemniczy klient zleca grupie najemników znanych jako Ronin kradzież poufnej teczki. To z pozoru błahe zadanie okazuje się śmiertelnie niebezpieczną misją. Pewna podziemna organizacja także próbuje zdobyć dokumenty oferując taką samą cenę. By wykonać robotę grupa wyrzutków pod dowództwem byłego agenta CIA znanego jako Sam (Robert De Niro) jest zmuszona dokonać czegoś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca – zaufać sobie nawzajem.



„Nikt” (Prime Video)



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Dobry, zły i brzydki” (Prime Video)



Dziki zachód, „człowiek bez imienia” – tytułowy Dobry (Clint Eastwood) – oddaje w ręce prawa Brzydkiego – Tuco (Eli Wallach), za głowę którego lokalny szeryf wyznaczył nagrodę. Jednak zgarnąwszy pieniądze pomaga on uwolnić wspólnika. Numer ten powtarzają w kolejnych miasteczku. W pewnym momencie dochodzi między nimi do konfliktu. „Człowiek bez imienia” ledwo uchodzi z życiem. Wyznaje on Tuco miejsce ukrycia olbrzymiego transportu skradzionego złota. Podczas wspólnych poszukiwań spotykają na swej drodze bezwzględnego rewolwerowca. Złączeni przez przeznaczenie ci trzej mężczyźni jednoczą siły, by odnaleźć ukryte złoto. Zespołowe działanie nie leży jednak w ich naturze. Okazuje się że największym wyzwaniem jest nie samo odnalezienie łupu, lecz pozostanie żywym w kraju ogarniętym wojną. Ten poruszający western dzięki niezapomnianym kreacjom aktorskim i świetnemu scenariuszowi stanowi obecnie klasykę gatunku.



„Wyrok w Norymberdze” (Prime Video)



Przed sądem w Norymberdze stają członkowie hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy mają odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej.



„Capote” (Prime Video)



W listopadzie 1959 roku informacja o szokującej zbrodni dokonanej na rodzinie z małego miasteczka w Kansas zawładnęła umysłem Trumana Capote, autora słynnego „Śniadania u Tiffaniego”, w którego rolę po mistrzowsku wcielił się zdobywca Oscara i Złotego Globu, Philip Seymour Hoffman (Najlepszy Aktor, 2005). Capote wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Harper Lee (Catherine Keener) wyrusza, by wyświetlić motywy morderców. Chociaż początkowo jego dziecinny głos, dziwne maniery i niekonwencjonalne stroje wzbudzały wrogość wśród konserwatywnych mieszkańców Holcomb, Capote wkrótce zdobywa ich zaufanie. Nawiązuje też specyficzną więź ze skazanymi na karę śmierci zabójcami, stojącymi w obliczu zbliżającej się egzekucji.



„Dobra osoba” (Prime Video)



Allison nawiązuje niezwykłą relację ze swoim niedoszłym teściem, który pomaga jej prowadzić wartościowe życie po tragicznym wypadku samochodowym.



„Szakal” (Prime Video)



Nieuchwytny zabójca otrzymuje zlecenie na terenie USA. Szef FBI stara się go powstrzymać za wszelką cenę.



„Do ostatniej kości” (Prime Video)



Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Szkoła melanżu” (Prime Video)



W przeddzień ukończenia liceum dwie przyjaciółki decydują się nadrobić jednej nocy cztery lata utracone na naukę bez zabawy. Czytaj też:

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