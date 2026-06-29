Wieczór thrillerów w TV. Spotkanie tych kobiet nie wróży dobrze

Jeśli szukacie filmowych emocji na zakończenie dnia, telewizyjny repertuar przygotował wyjątkowo mroczny zestaw. W poniedziałkowy wieczór na różnych kanałach zobaczymy aż cztery thrillery, w których główne role odgrywają niebezpieczne, nieprzewidywalne i śmiertelnie groźne kobiety. Od obsesyjnej stalkerki, przez bezwzględną manipulantkę, po perfekcyjnie wyszkoloną zabójczynię i lekarkę, która zmienia życie płatnego mordercy w koszmar.

„Obsesja”. Romans, który zamienia się w śmiertelny koszmar

Derek Charles wiedzie szczęśliwe życie u boku żony Sharon i z powodzeniem rozwija karierę zawodową. Wszystko zmienia się, gdy w jego firmie pojawia się nowa pracownica, Lisa. Początkowo sprawia wrażenie idealnej współpracowniczki, jednak szybko zaczyna przekraczać kolejne granice.

Po odrzuceniu jej zalotów kobieta nie potrafi pogodzić się z odmową. Jej obsesja staje się coraz bardziej niebezpieczna, a Derek zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Gdy Sharon odkrywa, że prześladowczyni wtargnęła do ich domu, postanawia sama stawić jej czoła.

Emisja: poniedziałek, 29 czerwca, godz. 18:45, Polsat Film.

„Rocznica”. Rodzinna uroczystość wywraca do góry nogami cały kraj

Ellen i Paul Taylorowie świętują 25. rocznicę ślubu w gronie najbliższych. Ich poukładane życie wywraca się do góry nogami, gdy syn Josh przedstawia rodzinie swoją narzeczoną Liz.

Dziewczyna nie jest jednak anonimową postacią. Kiedyś była studentką Ellen, lecz została usunięta z uczelni za głoszenie radykalnych antydemokratycznych poglądów. Profesor nie wierzy, że jej związek z Joshem jest przypadkiem. Wkrótce okazuje się, że Liz ma znacznie ambitniejsze plany, a rodzinny konflikt zaczyna wpływać na sytuację w całym kraju.

Film jest hollywoodzkim debiutem Jana Komasy, twórcy „Bożego ciała”, „Miasta 44”, „Sali samobójców” i „Hejtera”.

Emisja: poniedziałek, 29 czerwca, godz. 21:35, CANAL+ Film.

„Mścicielka”. Zemsta po operacji, której nikt się nie spodziewał

Frank, płatny zabójca, budzi się na stole operacyjnym i odkrywa, że został wbrew swojej woli poddany zabiegowi zmiany płci. Od tej chwili liczy się już tylko jedno: zemsta.

Nowa rzeczywistość staje się początkiem brutalnej walki z doktor Rachel Kay, odpowiedzialną za dramatyczną przemianę bohatera.

Emisja: poniedziałek, 29 czerwca, godz. 22:00, Stopklatka.

„Hanna”. Nastolatka wyszkolona na idealną zabójczynię

Tytułowa Hanna dorasta w odosobnieniu na północy Finlandii. Jej ojciec, były agent CIA Erik Heller, od najmłodszych lat przygotowuje córkę do życia jako perfekcyjna zabójczyni. Dziewczyna znakomicie walczy, biegle mówi kilkoma językami i doskonale radzi sobie w każdej sytuacji.

Kiedy w końcu opuszcza leśną kryjówkę, rozpoczyna misję wymierzoną w agentkę CIA Marrisę Wiegler, z którą wiążą się tajemnice jej przeszłości. W trakcie podróży odkrywa jednak świat, którego dotąd nie znała, i zaczyna zadawać pytania o własną tożsamość.

Emisja: poniedziałek, 29 czerwca, godz. 23:05, Polsat Film.