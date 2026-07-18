45 lat temu ta piosenka zmieniła historię. Wciąż zachwyca kolejne pokolenia

Tak było z „Heart of Glass” grupy Blondie. Utwór przez lata ewoluował, zmieniał brzmienie i tytuł, by ostatecznie w 1979 roku podbić listy przebojów na całym świecie. Dziś, ponad 45 lat później, wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów o miłości i rozstaniu.

„Heart of Glass” odmienił karierę Blondie

Choć piosenka znalazła się na albumie „Parallel Lines” z 1978 roku, dopiero jej wydanie jako singla w styczniu 1979 roku przyniosło zespołowi spektakularny sukces. „Heart of Glass” szybko dotarł na szczyt listy Billboard Hot 100 i zdobył pierwsze miejsca także w wielu innych krajach.

Przebój stał się pierwszym numerem jeden w karierze Blondie i odegrał kluczową rolę w umocnieniu pozycji grupy jako jednego z najważniejszych zespołów końca lat 70. Jednocześnie przyczynił się do sukcesu albumu „Parallel Lines”, na którym znalazły się również takie utwory jak „One Way or Another”, „Hanging on the Telephone” czy „Sunday Girl”.

Autorem „Heart of Glass” są Debbie Harry i Chris Stein. Jak wspominała wokalistka, utwór miał wyjątkowo długą drogę do ostatecznej wersji.

„»Heart of Glass« był jednym z pierwszych utworów napisanych przez Blondie, ale minęły lata, zanim nagraliśmy go porządnie” – powiedziała Debbie Harry w rozmowie z „The Guardian”.

Jak wyjaśniła, zespół próbował różnych aranżacji. „Próbowaliśmy go zaadaptować na balladę, na reggae, ale nigdy nie wyszło. W tamtym momencie nie miał jeszcze tytułu. Nazywaliśmy go po prostu „piosenką disco””.

Pierwsza wersja kompozycji, zatytułowana „Once I Had a Love”, powstała jeszcze w połowie lat 70. Dopiero podczas pracy z producentem Mike'em Chapmanem nad albumem „Parallel Lines” utwór zyskał ostateczny kształt, łącząc elementy new wave, popu, rocka i disco.

Historia miłości zakończonej rozczarowaniem

Tekst piosenki opowiada o romansie, który rozpoczyna się pełen nadziei, ale z czasem prowadzi do rozczarowania i złamanego serca. Charakterystyczny, spokojny wokal Debbie Harry zestawiony z taneczną produkcją nadał utworowi słodko-gorzki klimat, który do dziś pozostaje jego znakiem rozpoznawczym.

Zamiast opowiadać o gniewie po rozstaniu, „Heart of Glass” skupia się na cichym pogodzeniu się z faktem, że miłość nie zawsze okazuje się taka, jaką wydawała się na początku.

Choć dziś „Heart of Glass” uchodzi za klasykę, po premierze część fanów nie kryła rozczarowania. Niektórzy zarzucali Blondie zbyt mocne inspirowanie się muzyką disco i odejście od punkowych korzeni. Debbie Harry tłumaczyła jednak, że zespół nigdy nie postrzegał punka wyłącznie jako gatunku muzycznego.

„Byliśmy częścią sceny punkowej” – powiedziała magazynowi „Westchester”. „Później punk zaczął być utożsamiany z pewnym stylem muzycznym dzięki Ramones, a pierwotnie scena punkowa opierała się na wrażliwości, punkcie widzenia, postawie. Zdecydowanie się w to wpasowaliśmy, ponieważ wiele naszych piosenek było w pewnym sensie antyspołecznych i prezentowało odmienne stanowisko polityczne, zwłaszcza w przypadku kobiet”.

Ponad 45 lat później „Heart of Glass” wciąż brzmi tak samo świeżo

Mimo początkowych kontrowersji „Heart of Glass” z czasem zyskał status jednego z najważniejszych utworów w historii Blondie. Piosenka wywarła wpływ na wielu artystów, a jej połączenie rocka, popu, disco i new wave stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków.

Ponad 45 lat od zdobycia pierwszych miejsc na listach przebojów utwór nadal regularnie pojawia się w rozgłośniach radiowych, a opowieść o miłości, rozczarowaniu i emocjonalnej odporności nie straciła na aktualności. To właśnie „Heart of Glass” pozostaje piosenką, która najlepiej definiuje dorobek Blondie i jednym z największych przebojów końca lat 70.

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