Burzliwe życie „najpiękniejszej kobiety świata”. Złamała system

Była jedną z największych gwiazd złotej ery Hollywood, ale nigdy nie chciała podporządkować się zasadom Fabryki Snów. Ava Gardner zachwycała urodą, magnetyczną charyzmą i ekranową zmysłowością, a jednocześnie słynęła z bezkompromisowego charakteru. Jej burzliwe życie prywatne, głośne romanse i odwaga w łamaniu konwenansów sprawiły, że do dziś pozostaje jedną z najbardziej legendarnych postaci światowego kina.

Ava Gardner — Hollywoodzka bogini i ikona femme fatale

American Film Institute umieścił Avę Gardner na 25. miejscu listy najwybitniejszych aktorek w historii kina. Dla wielu jej znaczenie wykracza jednak daleko poza filmowy dorobek. W latach 40. i 50. była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Jej hipnotyzujące spojrzenie, charakterystyczna uroda i naturalna zmysłowość sprawiły, że zyskała przydomki „najpiękniejszego stworzenia świata” oraz „ziemskiej bogini”.

Na ekranie najczęściej wcielała się w silne, tajemnicze i niebezpieczne bohaterki. Wizerunek femme fatale uczynił z niej ikonę kina noir i na trwałe zapisał ją w historii Hollywood. Choć była jedną z największych gwiazd swojej epoki, Gardner nigdy nie ukrywała niechęci do systemu studyjnego. Otwarcie krytykowała hollywoodzką hipokryzję, a nawet określała Fabrykę Snów mianem „szamba”.

Nie próbowała także kreować wyidealizowanego wizerunku. Chętnie przypominała, że wychowała się w ubogiej rodzinie na farmie w Karolinie Północnej i nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Jej niezależność, szczerość i odwaga w wyrażaniu własnych opinii sprawiły, że wyprzedzała swoje czasy i stała się jedną z pierwszych kobiet Hollywood, które otwarcie sprzeciwiały się obowiązującym regułom.

Miłość z Frankiem Sinatrą przeszła do historii

Nie mniejszym zainteresowaniem niż jej filmy cieszyło się życie prywatne aktorki. Ava Gardner trzykrotnie wychodziła za mąż. Jej mężami byli Mickey Rooney, Artie Shaw oraz Frank Sinatra. To właśnie ostatni z tych związków przeszedł do historii popkultury jako jedna z najbardziej burzliwych i namiętnych relacji Hollywood.

Ich romans pełen był wielkich emocji, zazdrości, gwałtownych rozstań i powrotów. Przez lata uchodzili za parę, która równie mocno się kochała, jak i raniła.

Z czasem Gardner coraz bardziej męczyło życie pod nieustanną obserwacją mediów. Zrezygnowała z hollywoodzkiego stylu życia i przeniosła się do Europy, gdzie mieszkała między innymi w Hiszpanii i Londynie. Niewielu tak naprawdę znało ją prywatnie. Wiele zaskakujących faktów wypłynęło dopiero wiele lat później w wydanej w 2017 roku książce "Ava: A Life in Movies" autorstwa Kendry Bean i Anthony'ego Uzarowskiego. To nie zaczerpnęliśmy poniższe informacje.

10 zaskakujących faktów o Avie Gardner, które zna niewielu jej fanów

Była zagorzałą demokratką



Choć wychowała się na konserwacyjnym Południu Stanów Zjednoczonych, Ava Gardner przez całe życie wspierała Partię Demokratyczną. Jej ojciec był wielkim zwolennikiem Franklina D. Roosevelta, a sama aktorka miała okazję spotkać prezydenta w Białym Domu w 1942 roku.

Zaangażowanie polityczne nie podobało się szefowi MGM Louisowi B. Mayerowi, który ostrzegał ją, że może zaszkodzić karierze. Gardner nie zrezygnowała jednak z publicznego poparcia dla demokratycznego kandydata na prezydenta Adlaia Stevensona.



Miała zagrać kultową panią Robinson



Trudno dziś wyobrazić sobie „Absolwenta” bez Anne Bancroft, jednak pierwszym wyborem reżysera Mike'a Nicholsa była właśnie Ava Gardner.

Aktorka poważnie rozważała udział w filmie, ale ostatecznie zrezygnowała. Powodem były odważne sceny miłosne pomiędzy panią Robinson a znacznie młodszym Benjaminem Braddockiem, którego grał Dustin Hoffman.



Kadr z filmu „Słodkie życie” / „La Dolce Vita” (1960)



W latach 50. Ava Gardner spędzała wiele czasu w Rzymie. Jej nocne wypady i spotkania z partnerem Tonym Franciosą były regularnie śledzone przez paparazzich.

Według autorów książki „Ava: A Life in Movies” właśnie doniesienia o jednym z takich incydentów stały się inspiracją dla Federico Felliniego podczas pracy nad „Słodkim życiem”. Filmowa gwiazda grana przez Anitę Ekberg nosiła nawet suknię wzorowaną na kreacji Gardner.



Jej słynne spojrzenie było wynikiem wady wzroku



Uwodzicielskie, lekko przymrużone oczy były jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku Avy Gardner.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że aktorka po prostu cierpiała na krótkowzroczność. Poza planem filmowym bardzo często nosiła okulary.



Uwielbiała pisać listy



Choć kojarzona przede wszystkim z filmowym światem, Gardner prowadziła bogatą korespondencję z najwybitniejszymi twórcami swoich czasów.

Wśród adresatów jej listów byli Ernest Hemingway, Henry Miller, Robert Graves, George Cukor, John Huston oraz polityk Adlai Stevenson.



Frank Sinatra pozostał miłością jej życia



Małżeństwo Avy Gardner i Franka Sinatry zakończyło się rozwodem w 1957 roku, ale ich relacja nie dobiegła końca.

Przez kolejne lata utrzymywali bliski kontakt, regularnie rozmawiali przez telefon, a gdy aktorka doznała udaru w 1986 roku, Sinatra odwiedzał ją w szpitalu i opłacił koszty leczenia. Według jego córki Tiny Sinatra Ava była miłością życia słynnego wokalisty.



Gotowała lepiej, niż wielu przypuszczało



Hollywoodzka gwiazda słynęła z doskonałej kuchni. Jej specjalnością był tradycyjny smażony kurczak z amerykańskiego Południa, którym zachwycali się znajomi.

Nie przejmowała się modnymi dietami. Chętnie sięgała po hamburgery, hot dogi, steki i coca-colę.



Kochała psy rasy corgi



Pierwszego corgi podarował jej Frank Sinatra w 1952 roku. Pies o imieniu Rags przez lata był jej wiernym towarzyszem.

Później Gardner miała jeszcze dwa kolejne corgi. Ostatni z nich, Morgan, po śmierci aktorki trafił pod opiekę jej bliskiego przyjaciela Gregory'ego Pecka.



Wyprzedzała swoją epokę



Na długo przed drugą falą feminizmu Ava Gardner żyła według własnych zasad. Po rozwodach nie przejmowała się opinią otoczenia, samotnie chodziła do restauracji i klubów, otwarcie mówiła o prawie kobiet do decydowania o swoim życiu oraz nie zamierzała podporządkowywać się społecznym oczekiwaniom.

To właśnie ta niezależność sprawiła, że dziś jest uznawana za jedną z pierwszych buntowniczek Hollywood.



Londyn pokochała bardziej niż Hollywood



Choć najczęściej kojarzona jest z Los Angeles i Hiszpanią, najdłużej mieszkała właśnie w Londynie.

Po raz pierwszy odwiedziła brytyjską stolicę podczas realizacji filmu „Pandora i Latający Holender” w 1951 roku. Kilkanaście lat później osiedliła się tam na stałe. Jej ostatni dom przy Ennismore Gardens w dzielnicy Knightsbridge do dziś upamiętnia charakterystyczna niebieska tablica poświęcona aktorce. Czytaj też:

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