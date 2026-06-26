Mocny thriller na wieczór. Najpierw pech. Chwilę później cały Paryż ruszył za nim

Wystarczyła jedna przypadkowa kradzież, by stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Paryżu. „Dzień Bastylii” to dynamiczny thriller akcji, w którym niewinny złodziej i agent CIA muszą połączyć siły, by zapobiec kolejnemu zamachowi. Tempo nie zwalnia ani na moment, a każda godzina przybliża bohaterów do niebezpiecznego finału.

Thriller „Dzień Bastylii”. Zwykła kradzież zamienia się w koszmar

W przeddzień francuskiego Święta Bastylii mieszkający w Paryżu Amerykanin Michael Mason zajmuje się drobnymi kradzieżami. Podczas jednej z nich zabiera torebkę, w której znajduje się pluszowy miś. Nie ma pojęcia, że wewnątrz zabawki ukryto bombę.

Michael wyciąga z torby pieniądze i dokumenty, a resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonej stacji metra. Chwilę później dochodzi do potężnej eksplozji, w której giną cztery osoby. Kamery monitoringu rejestrują twarz złodzieja, a policja natychmiast uznaje go za sprawcę zamachu.

Michael wpada w ręce Seana Briara, impulsywnego agenta CIA, który po powrocie z misji w Iraku próbuje odnaleźć się w codziennym życiu i zmaga się z traumą wojenną.

Podczas przesłuchania zatrzymany przekonuje, że nie miał pojęcia o bombie i został wykorzystany przez prawdziwych organizatorów ataku. Doświadczony agent zaczyna dostrzegać, że mężczyzna jest jedynie pionkiem w znacznie większej i bardziej niebezpiecznej grze.

Wyścig z czasem w sercu Paryża

Sean decyduje się zaryzykować i połączyć siły z Michaelem. Razem próbują dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za zamach i powstrzymać ich przed kolejnym atakiem.

Na rozwiązanie zagadki mają zaledwie dobę. Każda kolejna godzina zwiększa stawkę, a pościg ulicami Paryża szybko zamienia się w walkę o życie.

Film „Dzień Bastylii” zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, o godz. 22:20 na antenie TVN7.

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