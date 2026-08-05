Magda Gessler zagrożona? Nowy program kulinarny może być hitem

Nowe kulinarne show w Super Polsacie. „SuperMarket Chef” rusza już we wrześniu. To program, w którym trójka amatorów będzie musiała stworzyć dania z produktów dostępnych na sklepowych półkach. Na przygotowanie zakupów dostaną zaledwie 15 minut, a na gotowanie godzinę.

„SuperMarket Chef” od września w Super Polsacie

Premiera nowego kulinarnego show została zaplanowana na 4 września. Program będzie można oglądać w Super Polsacie w każdy piątek o godz. 18:30.

W każdym odcinku troje uczestników podejmie kulinarne wyzwanie związane z tematem przewodnim programu. Ich zadaniem będzie przygotowanie dania wyłącznie z produktów, które znajdą w supermarkecie.

Nie będzie jednak czasu na długie zastanawianie się. Uczestnicy otrzymają tylko 15 minut na zakupy. W tym czasie będą musieli wybrać wszystkie potrzebne składniki, opracować koncepcję potrawy, a jednocześnie pilnować określonego budżetu.

Godzina na przygotowanie dania

Po zakończeniu zakupów uczestnicy przeniosą się do specjalnie przygotowanych stanowisk kuchennych. Sklepowe zaplecze zostanie wyposażone w sprzęt potrzebny do gotowania, ale zegar nadal będzie bezlitosny. Na przygotowanie potrawy zawodnicy dostaną dokładnie godzinę.

O tym, kto zasłuży na tytuł SuperMarket Chefa, zdecyduje jury. W jego skład wejdą prowadzący oraz dwóch pracowników supermarketu. Nad przebiegiem rywalizacji będą czuwać Jurek Sobieniak i Mateusz Guncel.

Jurek Sobieniak i Mateusz Guncel poprowadzą program

Jednym z gospodarzy „SuperMarket Chef” będzie Jurek Sobieniak, restaurator i szef kuchni znany widzom z programu „Halo tu Polsat”. W swojej karierze pracował jako szef kuchni restauracji Wars, Green Patio oraz Endorfina Foksal.

Obecnie Sobieniak jest właścicielem bistro Sypka Mąka, Sypka Mąka i Masło oraz sieci Niezłe Bydło. Zajmuje się również tworzeniem menu dla innych restauratorów.

Drugim prowadzącym został Mateusz Guncel, kucharz związany z programem „MasterChef Polska”. Był finalistą 6. edycji programu, a następnie zwyciężył w „MasterChef. Najlepsi” w 2018 i 2021 roku.

Guncel prowadzi również własny kanał w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy swojej kulinarnej drogi oraz dzieli się inspiracjami.

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