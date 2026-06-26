Marek Kondrat w mrocznym thrillerze. Trzyma w napięciu do ostatnich minut

„Pułapka” to thriller, w którym główny bohater przez przypadek zostaje uwikłany w grę pełną fałszywych tożsamości, tajemnic i bezwzględnych przeciwników. W roli głównej występuje Marek Kondrat, a na ekranie partnerują mu m.in. Bogusław Linda i Zbigniew Zamachowski.

„Pułapka”. Aktor, który wraca z Ameryki i wpada w kłopoty

Maciek Adamski (Marek Kondrat) był kiedyś obiecującym aktorem młodego pokolenia. Po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych wraca do Polski, licząc na odbudowanie kariery i ułożenie sobie życia od nowa. Szybko okazuje się jednak, że rzeczywistość nie ma dla niego wielu dobrych wiadomości.

Bez pracy i perspektyw Adamski nie potrafi odnaleźć się w kraju. Jego menedżer, agent Bobek (Zbigniew Zamachowski), bezskutecznie próbuje znaleźć mu angaż w teatrze. Rozczarowany i samotny aktor coraz częściej sięga po alkohol.

Przełom następuje w chwili, gdy Maciek otrzymuje nietypową ofertę. Ma zostać stróżem opuszczonego domu położonego nad morzem. Nie mając lepszej alternatywy, przyjmuje posadę. Z tajemniczym pracodawcą, panem Wilkiem, kontaktuje się wyłącznie telefonicznie.

Na miejscu poznaje piękną i intrygującą Ewę (Joanna Benda). Z czasem odkrywa jednak, że znalazł się w centrum wydarzeń, nad którymi nie ma żadnej kontroli.

Kiedy i gdzie obejrzeć „Pułapkę”?

Los sprawia, że Adamski zostaje wzięty za Aleksandra Szustera, oszusta i dawnego wspólnika senatora Stareckiego. Prawdziwy Szuster jest ścigany przez płatnego zabójcę nasłanego przez wpływowego polityka.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w willi Ewy Maciek spotyka prawdziwego Aleksandra, granego przez Bogusława Lindę. Od tej chwili staje się jasne, że pomyłka może kosztować go życie.

Film „Pułapka” zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, o godz. 23:30 na antenie TVP1.

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