60+ najlepszych thrillerów lat 90. Ranking filmów ocenionych na co najmniej 7/10

Lata 90. były wyjątkowym okresem dla kina thrillerów. To właśnie wtedy powstało wiele filmów, które do dziś uznawane są za wzór budowania napięcia, niepokoju i filmowej intrygi. Była to dekada, w której twórcy chętnie eksperymentowali z narracją, a widzowie mogli liczyć na historie pełne zwrotów akcji, tajemnic i bohaterów balansujących na granicy dobra i zła. W czasach przed dominacją mediów społecznościowych i spoilerów internetowych seanse potrafiły zaskakiwać jak nigdy wcześniej, a zakończenia wielu produkcji na długo zostawały w pamięci. W latach 90. swoją złotą erę przeżywały thrillery psychologiczne, kryminalne i sensacyjne. Na ekranach pojawiali się charyzmatyczni antybohaterowie, seryjni mordercy, genialni śledczy oraz zwykli ludzie uwikłani w niezwykłe sytuacje. Wśród premier nie brakowało filmów, które zdobywały prestiżowe nagrody, biły rekordy popularności i z czasem zyskały status kultowych.

Przygotowaliśmy ranking ponad 60 najlepszych thrillerów lat 90., uwzględniając wyłącznie produkcje oceniane przez widzów na co najmniej 7/10. To zestawienie pełne klasyków, które warto znać, a także kilku nieco mniej oczywistych perełek. Jeśli kochasz kino to filmy, które powinieneś znać.

Najlepsze thrillery lat 90. Te filmy do dziś nie mają sobie równych

„Kłamca”



Absolwent psychologii James Wayland zostaje oskarżony o zabójstwo prostytutki. Podczas przesłuchania policja postanawia wykorzystać wykrywacz kłamstw.



„W matni”



Dwie Amerykanki jadą na wakacje do Tajlandii, gdzie zostają aresztowane i skazane za przemyt narkotyków.



„Incydent”



Żona Jeffa znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Zdezorientowany mężczyzna rozpoczyna poszukiwania.



„Paragraf 187”



Napadnięty nauczyciel postanawia wrócić do pracy w innej szkole, aby walczyć z agresją i przemocą.



„Apartament”



Podczas spotkania z kontrahentem Max dostrzega swoją dawną miłość. Gdy kobieta nagle opuszcza restaurację, mężczyzna postanawia ją odnaleźć.



„Kuracja”



Detektyw bada sprawę serii morderstw popełnionych przez ludzi, którzy nie są świadomi swoich czynów. Jedynym wspólnym mianownikiem tych wydarzeń jest tajemniczy znak "X" pozostawiony na miejscu zbrodni.



„Sprawa honoru”



Dwoje oficerów śledczych bada sprawę morderstwa córki znanego generała dokonanego na terenie jednostki wojskowej.



„Stan łaski”



Po ponad dziesięciu latach nieobecności Terry powraca do nowojorskiej dzielnicy Hell's Kitchen. Odnawia znajomość z kumplem Jackiem i zaczyna pracować dla jego brata Frankiego, szefa irlandzkiej mafii.



„Gra pozorów”



Członek IRA zaprzyjaźnia się z porwanym dla okupu Brytyjczykiem. Gdy uprowadzony mężczyzna ginie, żołnierz postanawia odszukać jego dziewczynę.



„Droga przez piekło”



Bobby Cooper jedzie do Las Vegas oddać dług szefowi mafii. Po drodze zatrzymuje się w mieście Superior, gdzie zostaje okradziony ze wszystkich pieniędzy.



„Dolores”



Dolores zostaje oskarżona o zamordowanie starszej kobiety. Chcąc sprawdzić słuszność zarzutów, odwiedza ją córka, która dowiaduje się prawdy.



„Synalek”



Po stracie matki dwunastoletni Mark przyjeżdża do domu stryja, gdzie zauważa, że jego kuzyn jest śmiertelnie niebezpieczny.



„Ognisty podmuch”



Dwaj strażacy próbują odnaleźć sprawcę serii zagadkowych podpaleń w Chicago.



„Władca much”



Ekranizacja powieści Williama Goldinga. Ocalali z katastrofy lotniczej chłopcy walczą o przetrwanie na bezludnej wyspie.



„Fan”



Gil Renard kocha baseball. Uważnie śledzi kolejne rozgrywki, nie opuszcza żadnego meczu ulubionej drużyny. Idolem Renarda jest nowy zawodnik, czarnoskóry Bobby Rayburn. Gwiazdor baseballu początkowo jest oczarowany wielbicielem, poniewczasie jednak odkrywa, że ma do czynienia z szaleńcem. Gil za wszelką cenę chce pomóc ulubieńcowi w osiągnięciu właściwej pozycji w drużynie - w tym celu morduje czołowego zawodnika zespołu. Ku wściekłości psychopaty, Bobby nie okazuje wdzięczności za taką przysługę. Miłość fana zmienia się wówczas w nienawiść.



„Władza absolutna”



Starzejący się złodziej postanawia wykonać ostatni skok w swojej karierze. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy włamywacz jest świadkiem sceny, której nie powinien oglądać.



„Śmierć i dziewczyna”



Paulina Escobar (Sigourney Weaver) mieszka wraz z mężem Gerardo (Stuart Wilson) w jednym z krajów Ameryki Południowej. Nigdy nie otrząsnęła się z tortur, jakim poddawana była w więzieniu przez okrutnego doktora Roberto Mirandy. Pewnej deszczowej nocy Gerardo zabiera do domu tajemniczego gościa (Ben Kingsley). Paulina, słysząc głos nieznajomego, rozpoznaje w nim swego dawnego oprawcę i postanawia zemścić się.



„Alive, dramat w Andach”



Południe, piątek, 13 października 1972 roku, rozpoczyna się jedna z najbardziej kontrowersyjnych i dramatycznych opowieści o przetrwaniu. Tego dnia w Andach rozbił się samolot, którym podróżowała drużyna rugby z Urugwaju. Kilku pasażerów zginęło na miejscu, większość przeżyła. Przez osiem dni czekali na ratunek. Pomoc jednak nie nadeszła, natomiast dotarła do nich radiowa wiadomość, iż poszukiwania zostały zaniechane. Wkrótce skończyła się żywność i napoje. Rozbitkowie, pozostawieni w warunkach arktycznych przez dziesięć tygodni, zmuszeni zostali do dokonywania rzeczy niewyobrażalnych, dopóki trzej z nich – Nando Parrado (Ethan Hawke), Antonio Balbi (Vincent Spano) i Roberto Canessa (Josh Hamilton) – nie wyruszyli w góry po pomoc.



„Psychopata”



Specjalistka zajmująca się psychiką seryjnych morderców pomaga policjantce w śledztwie.



„Klient”



Młody chłopak jest świadkiem samobójstwa prawnika, który przed śmiercią ujawnia mu miejsce, gdzie jego klient zakopał zwłoki swojej ofiary.



„Instynkt”



Ethan Powell (Anthony Hopkins) – ceniony antropolog został osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze za zamordowanie dwóch strażników przyrody w Ruandzie. Zanim stanie przed sądem musi zostać poddany obserwacji psychiatrycznej. Młody i ambitny, marzący o karierze i sławie psychiatra Theo Caulder (George Golding Jr.) szybko zdaje sobie sprawę, że przypadek Powella może zaowocować książką, która przyniesie mu światowy rozgłos. Stawia więc wszystko na jednej szali starając się zgłębić motywy działania szaleńca. Nie przypuszcza nawet, że prawdy, które pozna zmienią całe jego życie...



„Uczeń szatana”



Nastolatek odkrywa, że jego sąsiad jest poszukiwanym od czasów wojny nazistą. Postanawia go nie wydać w zamian za opowieść o przeszłości.



„Godzina zemsty”



Zdradzony przez wspólnika złodziej planuje srogą zemstę oraz odzyskanie utraconych pieniędzy z napadu.



„Podwójne zagrożenie”



Libby trafia do więzienia za zamordowanie męża. Gdy wychodzi na wolność odkrywa, że małżonek żyje, więc postanawia się na nim zemścić.



„Linia życia”



Są granice, których nie wolno przekraczać. W szpitalu przy uniwersyteckim wydziale medycyny, grupa ambitnych studentów zamierza umrzeć... i zmartwychwstać, aby opisać ten eksperyment. Rozpoczynając zuchwałe doświadczenie przekraczają granice życia, by spojrzeć śmierci w twarz. Zafascynowani poszukiwaniem nieśmiertelności igrają ze śmiercią... która nie pozwoli, by z niej bezkarnie kpić.



„Trzynaste piętro”



Na trzynastym piętrze siedziby wielkiej korporacji dwóch wizjonerów, Douglas Hall i Hannon Fuller wykreowało w pamięci komputera całkowicie realną replikę Los Angeles z roku 1937. Gdy Fuller pada ofiarą morderstwa, wszystkie dowody wskazują na Halla. Czy naprawdę zabił? A jeśli tak, to czemu nic nie pamięta ? Stopniowo staje się jasne, że Hall wciągnięty został w śmiertelnie groźną intrygę, a kluczem do niej jest tajemnica leżąca na granicy dwóch światów, wirtualnego i realnego. Tylko który jest który?



„Okup”



Tom Mullen (Mel Gibson) jest prawdziwym człowiekiem sukcesu. Ma wspaniałą żonę (Rene Russo - "Get Shorty") i dziewięcioletniego syna Seana. Jednak jego życie zamienia się w koszmar, gdy Sean zostaje uprowadzony. Porywacze żądają wypłacenia wielomilionowego okupu, gdyż w przeciwnym razie zamordują chłopca. Próba przekazania pieniędzy kończy się tragicznie - w wyniku interwencji policji ginie brat jednego z porywaczy. Tom Mullen decyduje się na desperacki krok... Stawia na szali wszystko.



„Firma”



Młody prawnik, Mitch McDeere (Tom Cruise) otrzymuje intratną propozycję pracy w firmie prawniczej. Zwiedziony pieniędzmi i prezentami, nie jest świadomy, że prowadzi ona także nielegalne interesy. Kiedy zostaje zamordowanych dwóch adwokatów FBI kontaktuje się z Mitchem, a jego wygodne życie zostaje zrujnowane. Każdy wybór - pozostanie w firmie lub współpraca z FBI - oznacza dla niego śmierć. Jedyny sposób na przeżycie to realizacja własnego planu.



„Teoria spisku”



Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką.



„Otwórz oczy”



Bogaty kobieciarz zakochuje się w dziewczynie przyjaciela. Następnego dnia ulega wypadkowi, podczas którego jego twarz zostaje oszpecona.



„Morderstwo doskonałe”



Steven odkrywa zdradę żony i postanawia wynająć płatnego mordercę. Specjalnie do tego celu wybiera jej kochanka.



„Osiem milimetrów”



Tom Welles otrzymuje zlecenie od żony zmarłego milionera. Ma odnaleźć zamordowaną dziewczynę, której zabójstwo zarejestrowano na taśmie odnalezionej w sejfie męża.



„Karmazynowy przypływ”



Na odciętym od świata atomowym okręcie podwodnym USS Alabama dochodzi do konfliktu oficerów podczas wojny domowej w Rosji.



„Kolekcjoner”



Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.



„Raport Pelikana”



Studentka prawa odkrywa szereg oszustw związanych z wydobyciem ropy, które mogą skompromitować wysoko postawionych ludzi. W obliczu grożącego niebezpieczeństwa prosi o pomoc dziennikarza śledczego.



„Pamięć absolutna”



Robotnik odkrywa, że jego dotychczasowe wspomnienia zostały sfabrykowane.



„Bez twarzy”



By zlokalizować bombę w centrum Los Angeles, agent Sean Archer przyjmuje tożsamość zabójcy swojego syna.



„Przylądek strachu”



Gwałciciel zwolniony z więzienia po 14 latach zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.



„Drabina Jakubowa”



Weterana wojennego z Wietnamu dręczą niepokojące koszmary nocne i narasta w nim poczucie bycia szpiegowanym.



„Negocjator”



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.



„Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Utalentowany pan Ripley”



Tom Ripley zaprzyjaźnia się z bogatym Dickiem i nie zamierza wracać do szarego życia, które do tej pory prowadził.



„Upadek”



Niechcący przegapić przyjęcia urodzinowego swojej córki mężczyzna tkwi w ulicznym korku. Kiedy puszczają mu nerwy, kontynuuje wędrówkę pieszo, wyładowując swoją złość na innych ludziach.



„Zagubiona autostrada”



Saksofonista zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony. Po kilku dniach znika z celi, a na jego miejscu pojawia się inny mężczyzna.



„Nagi instynkt”



Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„Cube”



Grupa osób budzi się w pełnym śmiertelnych pułapek sześcianie. Nieznajomi muszą zacząć współpracować ze sobą, by przeżyć.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Podejrzani”



Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Kolekcjoner kości”



Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.



„Oczy szeroko zamknięte”



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Uśpieni”



Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.



„Lęk pierwotny”



Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.



„Misery”



Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Kiedy autor popularnej serii książek ulega wypadkowi, pomocy udziela mu była pielęgniarka, która okazuje się być jego fanką.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Gra”



W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.



„Adwokat diabła”



Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Milczenie owiec”



Młoda kadetka FBI, Clarice Starling (w tej roli rewelacyjna Jodie Foster) otrzymuje zadanie schwytania seryjnego mordercy zwanego Buffalo Billem. W tym celu zostaje wysłana do doktora Hannibala Lectera (ikoniczna rola Anthony’ego Hopkinsa) - uwięzionego w celi psychopaty i kanibala, który może pomóc w ustaleniu tożsamości zabójcy. Relacja między Starling i Lecterem odbiega od rutynowej znajomości i oparta jest na niebezpiecznej psychologicznej grze. Lecter analizuje traumy Clarice, za które oferuje wskazówki prowadzące do schwytania Buffalo Billa. Czytaj też:

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