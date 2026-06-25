Dzisiejsze nowości Netfliksa i HBO Max. 5 perełek wpadło do sieci

Codziennie dajemy wam znać, co nowego pojawia się na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych. W czwartek 25 czerwca to aż pięć nowych tytułów. Mamy jedną kontynuację na Netfliksie i aż cztery świeże filmy na HBO Max – wśród nich między innymi klasyka kina z Alem Pacino, ale też thriller o chciwości z główną rolą Matthew McConaugheya. Sprawdźcie szczegóły w naszej liście!

Dziś 5 nowych tytułów od Netflix i HBO Max. Zobacz pełną rozpiskę premier

„Awatar: Ostatni władca wiatru”, 2. sezon (Netflix)



Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.



„Agentka” (HBO Max)



Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.



„Gold” (HBO Max)



Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.



„Zapach kobiety” (HBO Max)



Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.



„Bez hitu” (HBO Max)



Po próbie samobójczej piosenkarz Daniel trafia na oddział psychiatryczny, gdzie śpiewem ma pomagać innym pacjentom.Czytaj też:

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