13 najlepiej ocenianych dotychczas filmów z 2026 roku, które już są w sieci

Rok 2026 przyniósł wyjątkowo mocną ofertę dla fanów kina, a dobra wiadomość jest taka, że sporo najgłośniejszych i najlepiej ocenianych produkcji zdążyło już trafić na platformy streamingowe. Widzowie nie muszą więc czekać na telewizyjne premiery czy wydania na nośnikach – największe hity ostatnich miesięcy można obejrzeć wygodnie w domu na Netflixie, Max, Disney+, Prime Video, Apple TV+ i innych serwisach.

Poniżej znajdziesz listę najlepiej ocenianych filmów 2026 roku, które już trafiły do internetowej dystrybucji.

Najlepiej oceniane dotychczas filmy z 2026 roku. Już znajdziesz je na streamingach

„Dwaj nieznajomi z parku” (Netflix)



Były działacz komunistyczny i człowiek wyznający zasadę „żyj i daj żyć innym” zaprzyjaźniają się na ławce w parku, ciepło i z humorem opowiadając o swoim życiu.



„Morderstwo Rachel Nickell” (Netflix)



Młoda matka zostaje zabita w biały dzień na błoniach Wimbledonu - na oczach swojego dwuletniego synka. Dokument o tej jak dotąd niewyjaśnionej sprawie.



„Samotnik” (Prime Video, Player, Canal VOD)



Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.



„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)



Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.



„Ekipa wyburzeniowa” (Prime Video)



Skłóceni przyrodni bracia Jonny i James łączą siły po tajemniczej śmierci ojca. W trakcie poszukiwania prawdy wychodzą na jaw sekrety i spisek, który zagraża ich rodzinie.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Pojedynek” (Polsat Box Go, TVP VOD, Megogo, Player)



Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.



„Pomocy” (Disney+)



Dwoje współpracowników zostaje uwięzionych na bezludnej wyspie, gdzie są zmuszeni przezwyciężyć dawne animozje i współpracować, aby przetrwać.



„Crime 101” (Prime Video)



Policja łączy serię kradzieży drogocennej biżuterii, która ma miejsce na Zachodnim Wybrzeżu USA, z działalnością kolumbijskich karteli. Detektyw Lou Lubesnik skupia swoje działania na jednym złodzieju.



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



„Drama” (Polsat Box Go, TVP VOD, Player, Prime Video)



Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.



„Projekt Hail Mary” (Player, Prime Video)



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.Czytaj też:

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