Thriller z pozornej nudy. Rozpędza się jak Pendolino

Genialny księgowy i bezwzględni przestępcy. Ten thriller trzyma w napięciu do ostatniej minuty.

„Księgowy” – bo nie każdy thriller musi być o szpiegach

Nie każdy bohater kina akcji nosi pelerynę lub odznakę. Christian Wolff, główny bohater filmu „Księgowy”, udowadnia, że nawet analiza liczb może prowadzić prosto do śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Christian Wolff to człowiek o niezwykłych zdolnościach matematycznych. Potrafi dostrzec najmniejsze nieprawidłowości i odnaleźć ukryte zależności tam, gdzie inni widzą jedynie sterty dokumentów oraz ciągi cyfr. Jest samotnikiem, który unika bliższych relacji i starannie strzeże swojej prywatności.

Na co dzień prowadzi niewielkie biuro rachunkowe. Nie jest jednak zwyczajnym księgowym. W rzeczywistości współpracuje z najgroźniejszymi organizacjami przestępczymi działającymi w Stanach Zjednoczonych. Jego nietypowa działalność zwraca uwagę Raya Kinga, szefa wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw finansowych w Departamencie Skarbu.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Wolff przyjmuje zlecenie od nowoczesnej firmy zajmującej się robotyką. To właśnie tam księgowa Dana odkrywa podejrzane rozbieżności w dokumentach finansowych. Braki sięgają wielu milionów dolarów.

Christian rozpoczyna analizę danych i szybko dociera do prawdy. Odkrycie rzeczywistego obrazu finansów przedsiębiorstwa uruchamia jednak lawinę niebezpiecznych wydarzeń. Wkrótce zarówno on, jak i Dana stają się celem osób, które zrobią wszystko, by ich sekret nie wyszedł na jaw.

Thriller, który pokochali widzowie

„Księgowy” łączy elementy thrillera, kina sensacyjnego i kryminału. Widzowie docenili przede wszystkim nietuzinkowego bohatera oraz historię, w której liczby okazują się równie niebezpieczne jak broń. W serwisie Filmweb można znaleźć opinie podkreślające wyjątkowość produkcji. „Niewiele jest podobnych współczesnych sensacji” – pisali internauci.

Film „Księgowy” będzie można obejrzeć we wtorek 16 czerwca o godz. 20:50 na antenie TVN.

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