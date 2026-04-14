Rozpiska nowości na Netflix. Właśnie wpadły trzy mocne tytuły!

Platformy streamingowe prześcigają się w tym, która z nich będzie miała do zaoferowania największą ilość nowości, jednak zazwyczaj to Netflix wygrywa te pojedynki. W tym tygodniu do serwisu wpada aż 18 nowych produkcji, a trzy z nich debiutują już dzisiaj, we wtorek 14 kwietnia. Jeżeli lubisz być na bieżąco, oto co premierowo już możesz obejrzeć.

Trzy nowości od dziś na Netflix. Co warto włączyć?

„Zabić wspomnienia”

Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith i Liv Tyler występują w poruszającej opowieści o Charliem Finemanie (Sandler), który po nagłej stracie żony i dzieci załamuje się i traci kontakt z rzeczywistością. Zdruzgotany tragedią mężczyzna dostaje jednak od życia drugą szansę. Wszystko za sprawą spotkania z Alanem Johnsonem (Cheadle), swoim współlokatorem z okresu studiów. Odnowiona przyjaźń rzuca nowe światło na skomplikowane i pogmatwane życie obu mężczyzn. Dla Alana to szansa na uratowanie rodziny, dla Charliego zalążek nowego początku.

„Sportowe opowieści: Jail Blazers”

Na początku XXI w. Portland Trail Blazers byli drużyną jak żadna inna — z gwiazdorskim składem i niezaprzeczalnymi talentami gotowymi pokazać, na co je stać w lidze NBA. O ile jednak boiskowe występy zawodników zachwycały kibiców, o tyle ich pozasportowe życie było przedmiotem skandali, kontrowersji i ciągłej uwagi mediów. Twórcy tego filmu, który zawiera świadectwa m.in. Rasheeda Wallace’a, Damona Stoudamire’a i Bonziego Wellsa oraz relacje osób wtajemniczonych w życie klubu, a także archiwalne materiały, snują bezkompromisową i pełną niuansów opowieść o zespole uwięzionym między błyskotliwością a niesławą, pokazując przy tym, jak za sprawą uwarunkowań kulturowych, rasowych i medialnych pisał się jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów w historii NBA.

„Kanciarze”, 2. sezon

Charly wiedzie spokojne życie u boku rodziny w Berlinie… do czasu, gdy dopada go mroczna przeszłość. Starzy „znajomi” grożą, że zmącą jego sielankę, i zmuszają mężczyznę do kradzieży cennej monety. Joseph, gangsterski kierowca z Wiednia, ma wywieźć łup do Austrii. Misterny plan spala jednak na panewce, gdy wywiązuje się strzelanina i ktoś traci życie. Wówczas losy Charly’ego i Josepha w sposób nieunikniony splatają się ze sobą — mężczyźni są zmuszeni uciekać i zapewnić bezpieczeństwo najbliższym Charly’ego. Czy dwóch kanciarzy da radę ocalić to, co dla nich najważniejsze, i stawić czoła gangom z Berlina, Wiednia i Marsylii? Uda się im to jedynie wówczas, gdy zawierzą własnej przyjaźni. Tak właśnie rozpoczyna się kipiąca od akcji i brawurowa podróż przez trzy granice.

