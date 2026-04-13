5 hitów Netfliksa, które teraz ogląda cała Polska. Są teraz wszędzie

Platforma Netflix znów trafia w punkt – szczególnie jeśli lubisz napięcie, tajemnice i historie, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. W ostatnich tygodniach widzowie w Polsce masowo sięgają po nowe kryminały i thrillery, które łączą mroczny klimat, zaskakujące zwroty akcji i bohaterów z niejednoznaczną moralnością. Wybraliśmy 5 najmocniejszych nowości – dwa seriale i trzy filmy – które właśnie teraz robią największe zamieszanie i zdecydowanie zasługują na miejsce na twojej liście „do obejrzenia”.

„Gangi Galicji” (serial)



Do miasteczka Cambados przybywa nowa prawniczka o imieniu Ana. Jej przyjazd nie pozostaje niezauważony, a w szczególności przez Daniela - syna handlarza narkotyków i głowy klanu Padín, pod nieobecność ojca przebywającego w więzieniu. Ana, która zdobyła ogromne doświadczenie w jednej z madryckich kancelarii, postanawia zacząć od nowa w Cambados z zamiarem wyrównania rachunków z przeszłości.



„Harry Hole” (serial)



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Sprawca Zero” (film)



Aaron Eckhart wciela się w postać Thomasa Mackelwaya, okrytego niesławą agenta FBI, prowadzącego śledztwo w sprawie serii dziwnych morderstw, z których każde niesie ze sobą jakąś wiadomość, czy przesłanie od zabójcy, skierowane bezpośrednio do niego. Mackelway pracuje ze swoją byłą dziewczyną i partnerką (Carrie-Anne Moss). Nikt jednak nie wierzy w jego teorię, że mordercą może być sfrustrowany były agent FBI, który na własną rękę szuka sprawiedliwości ścigając innego niebezpiecznego seryjnego zabójcy, znanego jako Suspect Zero. Czy Mackelwayowi uda się zrehabilitować i przekonać FBI, że jego niekonwencjonalne metody śledcze są wszystkim, co mają w tej sytuacji? Czy zdoła tego dokonać, zanim morderca uderzy znowu?



„Pole rażenia” (film)



Pochodzący z policyjnej rodziny, zdegradowany policjant Tom Hardy (Bruce Willis) za krytykę przełożonych patroluje rzeki. Jest w konflikcie z wujem po morderstwie swego ojca. Tom wierzy, że morderca to inny gliniarz. Mężczyzna musi dokonać wyboru – albo lojalność wobec rodziny i przyjaciół, albo sprawiedliwość.



„Czterej bracia” (film)



Czterej adopcyjni bracia (Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin i Garrett Hedlund) powracają do rodzinnego domu, by pochować kobietę (Fionnula Flanagan), która ich wychowała i którą nazywają matką. Na miejscu dowiadują się, że Evelyn została zamordowana w czasie napadu na sklep. Mężczyźni postanawiają znaleźć i ukarać zabójcę. Im więcej szczegółów wychodzi na jaw, tym bardziej oczywiste staje się, że strzelanina, w której zginęła kobieta, nie była przypadkowa.

