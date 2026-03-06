20 najlepiej ocenianych seriali na Prime Video. Tylko powyżej 8/10!

Zbliża się weekend, a ty szukasz serialu, który naprawdę wciągnie i pozwoli oderwać się od codzienności? Przygotowaliśmy dla Ciebie listę 20 najlepiej ocenianych seriali dostępnych na Prime Video, które zdobyły średnią ocen powyżej 8/10. Od pełnych napięcia thrillerów po rozbrajające komedie – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Te tytuły to gwarancja jakości, emocji i godzin fascynującej rozrywki, idealnej na długie wieczory w domu.

Najlepsze seriale na Prime Video – tylko oceny powyżej 8/10

„Chicago P.D.”



Jednostka śledcza policji z Chicago bada największe zbrodnie w mieście i próbuje dostosować się do zmiennego systemu karnego.



„Friday Night Lights”



W męskiej grze nie ma czasu na odpoczynek i Eric Taylor o tym wie. Pierwszy raz trenuje drużynę szkoły średniej. Drużyna ma realne szanse, by wzbić się na szczyt. Stawki są wysokie, nagroda jest wielka, a presja ogromna. Czy uda się Ericowi osiągnąć postawione cele zachowując przy tym morale i porządek swojej drużyny?



„Chicago Fire”



Odważni strażacy i ratownicy z oddziału Chicago Firehouse 51 nawiązują silne więzi podczas akcji ratowniczych, w których raz po raz ratują mieszkańców swojego miasta przed różnymi niebezpieczeństwami.



„Wspaniała pani Maisel”



Lata 60., USA – w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Duma i uprzedzenie”



Do posiadłości Netherfield wprowadza się bogaty Charles Bingley i wraz z przyjacielem Darcym poznają na balu siostry Bennet.



„Parks and Recreation”



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



„The Expanse”



Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.



„Downton Abbey”



Wielka Brytania w czasie burzliwych zmian społecznych jest tłem dla losów szlachty oraz służby żyjących we dworze Downton Abbey.



„Fleabag”



Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia. Nasz serial to feria wyznań młodej kobiety; na przemian śmiesznych i rozdzierających serce. Jest bardzo zagubiona i wciąż nie wie, co robić ze swoim życiem...



„The Boys”



Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.



„Shameless – Niepokorni”



Poznaj Franka Gallaghera, ojca rodziny, który kocha szóstkę swoich dzieci niemal tak mocno, jak alkohol, papierosy i zasiłek socjalny. Dlatego dbanie o dom pozostawia najstarszej córce, która ma utrzymać rodzinę razem i dopilnować, żeby wszyscy (z wyjątkiem Franka) dokładali się do prądu i do jedzenia w lodówce.



„Nie z tego świata”



Dean (Jensen Ackles) i Sam (Jared Padalecki) jako dzieci stracili matkę. Wychowani zostali przez ojca tak, by mogli dać sobie radę z każdym stworem żyjącym na Ziemi. Tylko oni są w stanie pomóc ludziom, którzy niczego się nie spodziewają i najczęściej nie wierzą w siły nadprzyrodzone. Ale zło czai się wszędzie i chce wyrządzić jak najwięcej szkód. Bracia, w trakcie poszukiwań zaginionego ojca, będą starali się zlikwidować tak dużo bestii, jak to tylko będzie możliwe.



„Teoria wielkiego podrywu”



Dla Leonarda i Sheldona nie ma tajemnic w naukach ścisłych czy grach komputerowych. W relacjach damsko-męskich nie radzą sobie w ogóle.



„W garniturach”



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Wikingowie”



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Gra o tron”



Siedem Królestw Westeros to kraina przypominająca średniowieczną Europę, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w walkę o władzę na śmierć i życie. Nie ma w niej miejsca na honor i litość. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Czytaj też:

