Nagrody filmowe Orły 2026 – lista zwycięzców. Wielki triumf jednego filmu!

Przypomnijmy, nominację do 28. Orłów poznaliśmy w lutym 2026 roku. Najwięcej – bo aż 13 wyróżnień, przypadło filmowi „Dom dobry” w reżyserii Wojtka Smarzowskiego. I ten twórca okazała się też największym zwycięzcą gali. Jego film „Dom dobry” zdobył najwięcej nagród, w tym statuetkę za najlepszy film. Wśród wyróżnionych tytułów znalazły się również m.in. „Chopin, Chopin!” oraz „Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej”. „Dom dobry” triumfował w pięciu kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca (Agata Turkot), najlepsza pierwszoplanowa rola męska (Tomasz Schuchardt) oraz najlepsza muzyka (Mikołaj Trzaska).

Drugie miejsce pod względem liczby nagród zajął film „Chopin, Chopin!”, który zdobył cztery statuetki – za scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk. Po dwie nagrody trafiły do produkcji „Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej”, „Ministranci” oraz „Pociągi”.

Pełną listę wyróżnionych filmów, twórców i artystów, znajdziecie poniżej.

Orły 2026. Pełna lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM





„Brat”, reż. Maciej Sobieszczański / produkcja: Apple Film Production„Dom dobry”, reż. Wojtek Smarzowski / produkcja: Lucky Bob„Franz Kafka”, reż. Agnieszka Holland / produkcja: Marlene Film Production„Ministranci”, reż. Piotr Domalewski / produkcja: Aurum Film„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, reż.Emi Buchwald / produkcja: Studio Munka-Stowarzyszenie Filmowców Polskich



NAJLEPSZA REŻYSERIA





Maciej Sobieszczański – „Brat”Wojtek Smarzowski – „Dom dobry”Agnieszka Holland – „Franz Kafka”Piotr Domalewski – „Ministranci”Emi Buchwald – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”



NAJLEPSZY SCENARIUSZ





Grzegorz Puda, Maciej Sobieszczański – „Brat”Wojtek Smarzowski – „Dom dobry”Marek Epstein – „Franz Kafka”Piotr Domalewski – „Ministranci”Emi Buchwald, Karol Marczak – ,,Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”



NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA





Agnieszka Grochowska – „Brat”Agata Turkot – „Dom dobry”Izabella Dudziak – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”Matylda Giegżno – „Światłoczuła”Iza Kuna – „Teściowie”



NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA





Filip Wiłkomirski – „Brat”Eryk Kulm – „Chopin, Chopin!”Tomasz Schuchardt – „Dom dobry”Idan Weiss – „Franz Kafka”Bartłomiej Deklewa – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”



NAJLEPSZE ZDJĘCIA





Jolanta Dylewska – „Brat”Michał Sobociński – „Chopin, Chopin!”Tomasz Naumiuk – „Franz Kafka”Piotr Sobociński Jr – „Ministranci”Arkadiusz Tomiak – „Pani od polskiego”



NAJLEPSZA MUZYKA





Antoni Komasa- Łazarkiewicz – „Brat”Mikołaj Trzaska – „Dom dobry”Joaquin Garcia – „Dziecko z pyłu”Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – „Franz Kafka”Michał Lorenc – „Mensch”Wojciech Urbański – „Ministranci”Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”Marcin Lenarczyk – „Sny pełne Dymu”Daniel Bloom – „Zamach na papieża”



NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA





Julian Świeżewski – „Brat”Jacek Braciak – „Brat”Andrzej Konopka – „Dom dobry”Andrzej Konopka – „LARP. Miłość, trolle i inne questy”Sławomir Orzechowski – „Ministranci”



NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA





Karolina Gruszka – „Chopin, Chopin!”Agata Kulesza – „Dom dobry”Maria Sobocińska – „Dom dobry”Sandra Korzeniak – „Franz Kafka”Karolina Rzepa – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”



NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY





„Dziecko z pyłu”, reż. Weronika Mliczewska / producent: Ya Man Studio„Gość”, reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz / producent: Krauss&Plesnar Films„Listy z Wilczej”, reż. Arjun Talwar / producent: Uni-Solo Studio„Pociągi.”, reż. Maciej J. Drygas / producent: Drygas Film Production„Silver.”, reż. Natalia Koniarz / producent: Telemark



NAJLEPSZY MONTAŻ





Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik – „Chopin, Chopin!”Krzysztof Komander – „Dom dobry”Pavel Hrdlička – „Franz Kafka”Agnieszka Glińska – „Ministranci”Anna Łuka– „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”Rafał Listopad – „Pociągi”



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA





Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – „Chopin, Chopin!”Joanna Macha – „Dom dobry”Henrich Boráros – „Franz KafkaWojciech Żogała – „Pani od polskiego”Wojciech Żogała – „Zamach na papieża”



NAJLEPSZE KOSTIUMY





Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – ,,Chopin, Chopin!”Michaela Horáčková Hořejší – „Franz Kafka”Wiola Uliasz – „LARP. Miłość, trolle i inne questy”Dorota Roqueplo – „Sanatorium pod klepsydrą według braci Quay”Małgorzata Moskwa-Braszka –,,Zamach na papieża”



NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA





Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg – „Brzydka siostra”Dariusz Krysiak – „Chopin, Chopin!”Liliana Gałązka – „Dom dobry”Magdalena Tarka – „Larp. Miłość, trolle i inne questy”Agnieszka Hodowana – „Zamach na papieża”Agnieszka Jońca – „Życie dla początkujących”





NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY





„1670: sezon 2″, reż.Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło produkcja Akson Studio dla Netflix„Breslau”, reż. Leszek Dawid, scen. Bartek Janiszewski, Magdalena Żakowska producent: ATM Grupa dla Disney+„Czarna Śmierć”, reż. Kuba Czekaj, scen. Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka/ producent: Telewizja Polska dla TVP 1„Heweliusz “, reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon/ producent: Telemark dla Netflix„Przesmyk”, reż. Jan P. Matuszyński, scen. Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan. P. Matuszyński/ producent: TVN Warner Bros. Discovery dla HBO Max



NAJLEPSZY DŹWIĘK





Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – „Chopin, Chopin!”Radosław Ochnio, Marta Weronika Werońska – „Dom dobry”Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – „Ministranci”Aleksandra Landsmann – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”Krzysztof Jastrząb – „Pani od polskiego”



ODKRYCIE ROKU





Iga Lis – reżyseria, „Bałtyk”Filip Wiłkomirski – aktor, „Brat”Kordian Kądziela – reżyseria, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”Emi Buchwald – reżyseria, „Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej”Tobiasz Wajda – aktor, „Ministranci”



NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI





„Bogini Partenope”, reż. Paolo Sorrentino, Włochy/Francja„Bugonia”, reż. Yorgos Lanthimos, USA/Korea Płd./Irlandia/Kanada/Wlk. Brytania„Flow”, reż. Gints Zilbalodis, Łotwa/Belgia/Francja„Nasienie świętej figi”, reż. Mohammad Rasoulof, Francja/Niemcy/Iran„Sirat”, reż.Oliver Laxe, Francja/Hiszpania Czytaj też:

Netflix zasypuje nowościami! Aż 15 premier w tym tygodniuCzytaj też:

Historyczna sytuacja na Orłach. „Polskie Oscary” jakich jeszcze nie było