Nie żyje gwiazdor „Misia” i „Czterdziestolatka”. Świat filmu opłakuje legendę

Zmarł Wojciech Wiliński, artysta teatralny i filmowy, znany szerokiej publiczności m.in. z ról w „Miś”, „Czterdziestolatek” oraz „Pitbull”. Miał 86 lat. Informację o jego śmierci 3 marca przekazał Teatr Żydowski.

Teatr Żydowski żegna swojego aktora

„Zmarł Wojciech Wiliński – aktor związany z Teatrem Żydowskim, ceniony artysta sceniczny i filmowy” — czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych teatru.

Przez lata współtworzył repertuar tej sceny, budując pozycję jednego z najbardziej wrażliwych aktorów w zespole. Występował w takich spektaklach jak „Marzec ’68. Dobrze żyjcie – to najlepsza zemsta”, „Noc całego życia”, „Ach! Odessa – Mama…”, „Księga raju”, „Dla mnie bomba” oraz „Kamienica na Nalewkach”.

Aktor kultowych produkcji

Dla wielu widzów pozostanie jednak twarzą znaną z ekranu. Role w „Misiu” czy „Czterdziestolatku” na stałe wpisały go w historię polskiej popkultury, a kolejne pokolenia mogły oglądać go także w nowszych serialach.

W pożegnaniu podkreślono, że odszedł człowiek sceny, którego talent i wrażliwość na długo pozostaną w pamięci współpracowników oraz publiczności.

Wojciech Wiliński – kim był?

Wojciech Wiliński urodził się1 lutego 1940 roku w Warszawie. Polski aktor teatralny i filmowy, konferansjer, pochodził z aktorskiej rodziny, jego rodzicami byli Kazimierz Pawłowski i Nina Wilińska. W 1957 ich syn zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu., debiutował na deskach scenicznych 1 stycznia 1959 roku. W swojej karierze występował m.in. w takich placówkach kulturalnych, jak Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatr Syrena w Warszawie, czy Teatr Żydowski w Warszawie (od 2004 roku). W latach 1970–1993 współpracował z Podwieczorkiem przy mikrofonie.

