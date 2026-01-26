Powstał spin-off globalnego hitu wszech czasów. Znów nas pochłonie?

„Yellowstone” stał się jednym z największych telewizyjnych fenomenów ostatnich lat. Produkcja Taylora Sheridana to połączenie westernu, rodzinnej sagi i brutalnego thrillera o walce o władzę. Historia rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza w Montanie, porwała miliony widzów, bo łączy w sobie klasyczne motywy amerykańskiego pogranicza z uniwersalnymi pytaniami o lojalność, honor i cenę sukcesu.

Nic więc dziwnego, że twórca serialu Taylor Sheridan, postanowił stworzyć więcej produkcji, których akcja osadzona jest w kultowym uniwersum. Jedną z najnowszych perełek jest „Marshals: historia z Yellowstone”, spin-off „Yellowstone”, którego pierwszy zwiastun właśnie zadebiutował w sieci.

„Marshals: historia z Yellowstone”. Spin-off kultowego serialu

Luke Grimes powraca jako Kayce Dutton, tym razem w roli głównej. Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce (Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy swoje umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. On i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) i Miles Kittle (Tatanka Means) – starają się jednocześnie udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie oraz pogodzić obowiązki służbowe i troskę o najbliższych. Dla Kayce’a są to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Premiera „Marshals: historia z Yellowstone” już 2 marca, wyłącznie w SkyShowtime.

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów „Yellowstone” oraz takie seriale jak „Landman: Negocjator”, „Lawmen: Bass Reeves”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown” i „Tulsa King”. Obejrzeć można także prequele „Yellowstone”: „1883” i „1923”, a w produkcji jest również serial „Dutton Ranch”.

