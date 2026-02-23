6 perełek od HBO Max. Tę serialową adaptację włączą wszyscy
„Pożyteczny duch”
„Pożyteczny duch” Źródło: HBO
Serialowa adaptacja kultowej powieści, thriller z Tomem Hardym i miłość w rytmie The Beatles – te 6 nowości z HBO Max warto sprawdzić w tym tygodniu.

Sześć premier i ani jednej przypadkowej pozycji. W tym tygodniu HBO Max dorzuca do biblioteki tytuły, o których będzie głośno – na czele z serialową adaptacją kultowej powieści Williama Goldinga, którą wielu włączy z czystej ciekawości już w dniu premiery. Do tego kameralne dramaty, miłość w rytmie przebojów The Beatles, trzymający w napięciu thriller z Tomem Hardym oraz świeże, energetyczne historie o walce o marzenia. Oto 6 perełek, które warto mieć na radarze.

Nowe seriale i filmy w tym tygodniu na HBO Max. To polecamy

„Władca much”

Serialowa adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.
Premiera: 24 lutego

„Do granic”

Diego i Elena chcą rozpocząć nowe życie w USA, jednak zostają zatrzymani na lotnisku. Przesłuchanie stawia pod znakiem zapytania ich relację.
Premiera: 26 lutego

„Po drugiej stronie globu”

Osadzona w burzliwych latach 60. historia miłości młodego Anglika i Amerykanki. Aby być razem, zakochani muszą pokonać wiele przeciwności. Perypetiom bohaterów towarzyszą piosenki zespołu The Beatles.
Premiera: 26 lutego

„Locke”

Ivan Locke, oddany rodzinie i menedżer budowy, odbiera telefon, który na zawsze odmieni jego życie i zburzy spokój.
Premiera: 27 lutego

„Zróbcie hałas”

Lati, młoda czarnoskóra raperka, walczy o sukces w hiszpańskim świecie bitew rapowych pełnym rasizmu i mizoginii.
Premiera: 27 lutego

„Pożyteczny duch”

Nat wraca jako duch w odkurzaczu, by sprzątać dom i chronić rodzinę przed mściwymi duchami.
Premiera: 28 lutegoCzytaj też:
