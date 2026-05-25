Prime Video ma ukryty klejnot. 8-odcinkowy serial o Romanowach kosztował 70 mln dolarów

Matthew Weiner był członkiem zespołu scenarzystów „Rodziny Soprano”, a potem stworzył „Mad Men” – potężny serial, który prawdopodobnie dał mu złoty bilet na realizację jak dotąd swojego najbardziej ambitnego projektu. Po zakończeniu serialu o specach od reklam, Weiner powrócił do Prime Video z kolejnym bogatym dramatem kostiumowym z gwiazdorską obsadą, w tym gwiazdami „Mad Men” Christiną Hendricks i Johnem Slatterym, i budżetem 70 milionów dolarów na osiem odcinków. W czasach, gdy nie mamy już co czekać na nowy sezon „The Crown”, jednosezonowy dramat w podobnym klimacie, może być dla wielu widzów dokładnie tym, czego szukają.

8 odcinków, gwiazdorska obsada i ogromny budżet. Ten serial zasługuje na drugie życie

Serial „The Romanoffs” w ośmiu odcinkach przedstawia odrębne historie ludzi, którzy wierzą, że są potomkami tytułowej rosyjskiej rodziny królewskiej i jej przywódcy, Mikołaja II, ostatniego monarchy kraju do rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. W bogatej, gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak Aaron Eckhart, Corey Stoll, Isabelle Huppert, Amanda Peet, Diane Lane, Kathryn Hahn, Noah Wyle (który, co zaskakujące, nie gra lekarza) i wielu innych rozpoznawalnych aktorów drugoplanowych.

Każdy odcinek to samodzielna narracja, mniej więcej długości krótkiego filmu fabularnego. Serial przedstawia różnorodne postacie i środowiska, w tym właścicieli hoteli, podmiejskich robotników z klasy średniej z tłumioną wściekłością i alienacją, meksykańskich felietonistów, odkrywających skandal związany z nadużyciami medycznymi, a w najbardziej metaforycznym odcinku bohatera, grającego główną rolę w miniserialu o rodzinie Romanowów.

Pomimo znakomitej obsady i niezwykle szanowanego showrunnera, większość widzów prawdopodobnie zapomniała o „Romanowach” z powodu ich krótkiego trwania. Jest to jednak mistrzowsko zrealizowany serial, który zawstydza wszystkie wysokobudżetowe hity. Weiner i jego ekipa produkcyjna wykorzystali 50-milionowy budżet do granic możliwości. Każda scenografia i kostiumy kipią bogactwem, co jest niezwykłym osiągnięciem w przypadku współczesnego serialu. Weiner ma perfekcyjne oko do detali wizualnych, ponieważ każde miejsce akcji, od Nowego Jorku, przez Meksyk, po Austrię, stanowi idealne tło. Ten epicki traktat o rozczarowaniu życiem we współczesnej Ameryce przesiąknięty jest smutkiem, a jego zrozpaczeni bohaterowie kurczowo trzymają się swojego kruchego królewskiego rodu, by oprzeć na nim potwierdzenie swojej wartości.

8-odcinowy serial „The Romanoffs” jest dostępny w całości na Prime Video.

