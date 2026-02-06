Genialny reżyser wraca z nowym serialem! Dał nam „Strefę gangsterów” i „Dżentelmenów”

Zarówno filmy jak i seriale brytyjskiego reżysera przyciągają miliony widzów. Niedawno głośno było o jego „Dżentelmenach” na Netflix (już ogłoszono drugi sezon), absolutnym hitem ubiegłego roku była też jego „Strefa gangsterów” dla SkyShowtime, która ma bardzo wysokie noty. Teraz Brytyjczyk najwyraźniej chce podbić kolejną platformę streamingową. Na Prime Video pojawi się jego „Młody Sherlock”.

Wyreżyserowany przez wizjonerskiego Guya Ritchiego serial to pełna akcji, lekceważąca konwencje opowieść kryminalna, która przedstawia początki kariery najsłynniejszego detektywa na świecie.

„Młody Sherlock” od Guya Ritchiego. O czym jest? Kto zagra detektywa?

Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności.

Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Hero Fiennes Tiffin (seria „After”) wciela się w rolę Sherlocka Holmesa. W ogłoszonej już wcześniej obsadzie „Młodego Sherlocka” znaleźli się też: Dónal Finn („Koło Czasu”), Zine Tseng („Problem trzech ciał”), Joseph Fiennes („Opowieść podręcznej”), Natascha McElhone („Halo”), Max Irons („Trzy dni Kondora”) i Colin Firth („Jak zostać królem”). Reżyserem dwóch pierwszych odcinków i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie.

Kiedy premiera serialu „Młody Sherlock” na Prime Video?

Wszystkie osiem odcinków serialu „Młody Sherlock” zadebiutuje 4 marca 2026 roku, wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach na całym świecie.

