Netflix i HBO Max startują z nowościami. Cztery perełki na wieczór

Dziś do bibliotek Netflixa i HBO Max trafiły po dwie nowe produkcje. Widzowie mogą wybierać między kryminałem z technologicznym twistem, historią o przyjaźni wystawionej na próbę czasu oraz dwiema lekkimi, romantycznymi opowieściami inspirowanymi twórczością Jane Austen.

Nowości na Netflix. Kryminał i historia o wyjątkowej przyjaźni

„Z Belfastu do nieba”

To opowieść o trzech przyjaciółkach, które znają się od szkolnych lat. Zdolna, choć roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona codziennością matka trójki dzieci Robyn oraz cicha, niezawodna opiekunka Dara wciąż trzymają się razem – mimo że życie każdej z nich potoczyło się inaczej.

W przeddzień czterdziestki dostają wiadomość o śmierci czwartej dziewczyny z ich dawnej paczki. Tajemniczy e-mail i niepokojące wydarzenia podczas stypy uruchamiają lawinę zdarzeń. Przyjaciółki ruszają w mroczną, momentami niebezpieczną, ale też pełną czarnego humoru podróż po Irlandii i poza jej granice. To historia o sile przyjaźni, o powracających wspomnieniach i o tym, jak przeszłość potrafi niespodziewanie wpłynąć na teraźniejszość.

„Detektyw z milionem obserwujących”

Thriller osadzony w świecie mediów społecznościowych. Gdy influencer zostaje postrzelony podczas próby ataku na policję, detektyw odkrywa, że młody mężczyzna nie działał sam. Do śledztwa dołącza specjalistka ds. technologii, a trop prowadzi do mrocznej internetowej postaci – zamaskowanej wróżbitki znanej jako Wiedźma Baba.

Jej przepowiednie – w tym zapowiedzi kolejnych czterech morderstw – w niepokojący sposób się sprawdzają. Serial stawia pytania o granice wpływu w sieci, manipulację i cenę popularności w świecie, gdzie liczba obserwujących może być równie groźna jak broń.

HBO Max z mocnymi premierami. Kochamy tę klasykę

„Kraina Jane Austen”

Lżejsza propozycja dla miłośników romantycznych historii. Bohaterką jest trzydziestoletnia singielka, która postanawia przeznaczyć wszystkie swoje oszczędności na podróż śladami ukochanej pisarki – Jane Austen. To bezpretensjonalna opowieść o marzeniach, poszukiwaniu miłości i próbie odnalezienia siebie w świecie, który nie zawsze przypomina literacką idyllę.

„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”

Sześcioro fanów twórczości Austen tworzy klub dyskusyjny poświęcony jej sześciu powieściom. W miarę kolejnych spotkań zaczynają dostrzegać zaskakujące podobieństwa między własnym życiem a losami literackich bohaterów. Film łączy humor, romantyczne perypetie i refleksję nad tym, jak ponadczasowe potrafią być historie sprzed dwóch stuleci.

